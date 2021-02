Op verzoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella gaat de voormalige chef van Europese Centrale Bank Mario Draghi proberen een technocratenregering te vormen. Die moet de wederom vastgelopen Italiaanse politiek lostrekken en leiding geven tot de komende parlementsverkiezingen, die ten laatste in mei 2023 plaatsvinden.

Giuseppe Conte diende vorige week zijn ontslag in nadat de Viva-partij van ex-premier Matteo Renzi was opgestapt uit de centrumlinkse regeringscoalitie, na onenigheid over het aanwenden van geld uit het Europese herstelfonds. Sindsdien probeerde de partijloze jurist zijn meerderheid te reanimeren, maar de gesprekken met de verschillende partijen sprongen dinsdagavond definitief af. President Mattarella riep na de mislukte onderhandelingen op om een eenheidsregering te vormen. Hij verkiest een regering van technocraten, een deskundigenregering die zich met geen enkele politieke formule identificeert. Het staatshoofd wil ten allen tijde vervroegde verkiezingen vermijden, aangezien Italië zich te midden van de coronapandemie geen maandenlange campagne kan veroorloven.

Daarom nodigde hij woensdag de voormalige ECB-voorzitter Draghi uit op zijn kabinet, die hij dus gevraagd heeft een regering te vormen. Draghi verwierf als ECB-bankdirecteur in de jaren 2011-2019 grote faam en werd in Italië gezien als de redder van de eurozone. Als 'Super Mario' zou hij ook Italië hebben gered. De 73-jarige Draghi is echter geen partijpoliticus en moet wel op een meerderheid in de twee Kamers van het parlement kunnen rekenen. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging, de voornaamste partij die Conte steunde, heeft alleszins al laten weten Draghi niet te zullen steunen. "De beweging stemt niet voor het oprichten van een regering onder leiding van Mario Draghi", aldus partijleider Vito Crimi, die blijft aandringen op een politieke regering in plaats van een team van technocraten. Oud-premier Matteo Renzi van Italia Viva zal de voormalige ECB-chef wel steunen.

