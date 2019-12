Voor het eerst sinds 1803 zal er dit jaar geen kerstviering plaatsvinden in Notre-Dame in Parijs. Acht maanden na de verwoestende brand zijn de herstelwerken aan de iconische kathedraal nog steeds volop aan de gang. In februari start één van de meest precaire fases van de heropbouw van de kerk.

Wat er ook gebeurde in Frankrijk, sinds 1803 werd elk jaar kerst gevierd in de Notre-Dame. De brand van 15 april maakt een einde aan die traditie. Rector Patrick Chauvet zal de traditionele mis op kerstavond dit jaar houden in de nabijgelegen kerk van Saint-Germain l'Auxerrois, zo deelde zijn persdienst mee.

Intussen waakt een reusachtige hijskraan over de Notre-Dame, in afwachting van één van de meest heikele operaties in de heropbouw van dit wereldberoemde juweel van de gothische architectuur: het demonteren van de steigers die door de brand zijn vervormd en aan elkaar gelast.

De Notre-Dame op 18 december 2019. © Getty Images

Eén voor één moeten 10.000 metalen buizen uit elkaar gehaald worden, met alle risico's op instorting vandien. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang, begin februari zouden de werkzaamheden moeten starten.

De brand in de Notre-Dame sloeg dit jaar de wereld met verstomming. President Emmanuel Macron heeft de wens uitgesproken om de kathedraal in vijf jaar te laten heropbouwen. Er is bijna 1 miljard euro ingezameld om het herstel en de renovatie te financieren.