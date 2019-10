column

'Voor de Britten is er maar één manier om van brexit af te raken: intrekken'

Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier

De brexit-scheidingswet is in werkelijkheid pas het begin van het proces, zegt Lia van Bekhoven. 'De scheiding is het makkelijkste onderdeel.'

Boris Johnson © Belga Image

De meeste Britten willen ervan af. En hoe eerder hoe beter. 55 procent vindt, volgens een peiling in The Times, dat de brexitsaga lang genoeg geduurd heeft. Het Britse parlement moet het uittredingsakkoord nu goedkeuren.

