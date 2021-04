Von der Leyen na #SofaGate: 'Hoe was ik behandeld als ik een pak en een das droeg?'

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft maandag een erg persoonlijk relaas gedaan van haar behandeling door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder deze maand in Ankara. Dat ze in tegenstelling tot Charles Michel geen stoel aangeboden kreeg maar op de zetel plaats moest nemen, had alles te maken met het feit dat ze een vrouw is, zei von der Leyen in het Europees Parlement.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kijkt verbaasd toe hoe er voor haar geen stoel is voorzien. © belga