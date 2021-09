Vandaag hield voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen haar jaarlijkse State of the Union in het Europees halfrond.

De Europese Unie gaat 100 miljoen euro bijkomende humanitaire hulp leveren aan Afghanistan. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangekondigd in haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg.

'We moeten alles doen om grote hongersnood en een humanitaire ramp te vermijden', stelde von der Leyen. Het extra geld maakt deel uit van een breder pakket steunmaatregelen voor Afghanistan dat de Commissie de komende weken wil voorstellen. Eerder had de EU al aangekondigd dat de humanitaire hulp voor dit jaar wordt opgeschroefd van 50 tot 200 miljoen euro.

Het chaotische vertrek van westerse troepen uit Afghanistan heeft het debat over de uitbouw van een Europees defensiebeleid opnieuw op de voorgrond gebracht. Von der Leyen besteedde er in haar jaarlijkse beleidstoespraak ruime aandacht aan. Ze laakte vooral 'het gebrek aan politieke wil'. Samen met de Franse president Emmanuel Macron zal de Commissievoorzitter volgend jaar een Europese defensietop beleggen.

Vaccinatie

In de strijd tegen de coronapandemie is het versnellen van de wereldwijde vaccinatie 'de eerste en meest urgente prioriteit'. Ze kondigde aan dat de Commissie tegen midden volgend jaar nog eens 200 miljoen extra doses gaat doneren.

'Minder dan 1 procent van de wereldwijde doses is toegediend in laaginkomenslanden. De omvang van de onrechtvaardigheid en de mate van urgentie zijn dan ook duidelijk. Dit is een van de grote geopolitieke kwesties van onze tijd', zo verklaarde von der Leyen tijdens haar jaarlijkse beleidstoespraak in het Europees Parlement. De Europese Unie had al 250 miljoen doses voor de armste landen beloofd. Daar zouden er tegen midden 2022 dus nog eens 200 miljoen bijkomen.

Die worden voornamelijk verdeeld via het internationale mechanisme Covax, dat tot dusver ongeveer 270 miljoen doses verscheepte naar de armste landen. In haar speech blikte von der Leyen ook terug op het succes van de Europese vaccinatiecampagne. Europa schoot traag uit de startblokken, maar nu is inmiddels 70 procent van de volwassen bevolking helemaal gevaccineerd. 'Een pandemie is een marathon, geen sprint', stelde von der Leyen.

Daarnaast zijn er ook nog eens 700 miljoen doses vanuit Europa uitgevoerd naar de rest van de wereld. 'Wij zijn de enige regio in de wereld die dat heeft bereikt', juichte de Duitse. 'We deden het goed, omdat we het op de Europese manier hebben gedaan.' Tegelijkertijd heeft Europa ook 1,8 miljard extra doses gereserveerd bij de vaccinproducenten. 'Dat zijn er genoeg voor ons en voor onze buurlanden wanneer een boosterprik nodig is. Laten we alles in het werk stellen om te vermijden dat dit een pandemie van de niet-gevaccineerden wordt', aldus von der Leyen.

Halfgeleiders

De Europese Commissie gaat daarnaast een initiatief nemen om de afhankelijkheid van halfgeleiders uit Azië te verminderen. 'Dit is niet alleen een kwestie van concurrentievermogen. Het is ook een kwestie van technologische soevereiniteit', klinkt het.

Halfgeleiders zijn een onontbeerlijke spil in de digitale economie, maar door een tekort eraan werken nu al hele productielijnen in Europa aan halve kracht, schetste von der Leyen. De vraag stijgt enorm, maar tegelijkertijd is het aandeel van Europa in de waardeketen afgenomen. 'We zijn afhankelijk van geavanceerde chips uit Azië', stelde ze vast. Daarom wil de Commissie een nieuwe Europese wet over chips voorstellen. Bedoeling is knowhow en investeringen samen te brengen. 'Het doel is gezamenlijk een geavanceerd Europees ecosysteem voor chips tot stand te brengen, dat ook de productie omvat. Dat moet onze voorzieningszekerheid waarborgen en nieuwe markten voor baanbrekende Europese technologie ontwikkelen', verklaarde von der Leyen.

'Een enorme opgave', erkende de Duitse politica, maar ze trekt de parallel met Galileo, het Europese satellietnavigatieproject dat de voorbije twee decennia met horten en stoten is ontwikkeld maar nu meer dan twee miljard smartphones in de wereld van navigatie voorziet. 'Laten we het dus nog eens wagen, deze keer met halfgeleiders.'

