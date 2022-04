De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning van zondag. Ook de Chinese en Amerikaanse presidenten Xi Jinping en Joe Biden feliciteerden Macron al.

Poetin heeft Macron 'succes' gewenst met zijn nieuw mandaat, ondanks de spanningen vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

'Ik wens u oprecht succes in uw publiek optreden, net als een goede gezondheid', zei Poetin in een telegram aan Macron, aldus het Kremlin.

De Franse president is zondag herverkozen. Hij versloeg de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen, die in het verleden al zei relaties met Moskou te willen ontwikkelen.

De betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland zijn erg gespannen sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne, op 24 februari.

Ondanks de crisis had Macron meermaals een onderhoud met Poetin om het conflict te ontmijnen, maar dat leverde voorlopig weinig op.

Xi Jinping

Ook de Chinese leider Xi Jinping heeft maandag een bericht naar de Franse president Emmanuel Macron verstuurd om hem te feliciteren met zijn herverkiezing. Dat meldt de Chinese staatszender CCTV.

'Ik wens met president Macron te blijven samenwerken om, zoals sinds de totstandkoming van onze diplomatieke betrekkingen, de beginselen van onafhankelijkheid, wederzijds begrip, vooruitziendheid en wederzijdse voordelen hoog te houden', zo wordt door Xi meegedeeld.

Joe Biden

Eerder had de Amerikaanse president Joe Biden zijn Franse ambtsgenoot al gefeliciteerd voor zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen. Hij verklaarde dat Washington en Parijs samen zullen werken 'om de democratie te verdedigen'.

'Frankrijk is onze oudste bondgenoot en een belangrijke partner in wereldwijde taken', schreef Biden zondagavond op Twitter. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dan weer hij 'er naar uit kijkt om nauw met Frankrijk te blijven samenwerken op het vlak van mondiale uitdagingen, en onze lange en solide alliantie en vriendschap te versterken'.

