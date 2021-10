Vlaanderen en de Zweedse regio Göteborg gaan nauwer samenwerken. Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade, en Patrik Andersson, CEO van business regio Göteborg, hebben tijdens het bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan Zweden maandagavond in Göteborg daartoe een intentieverklaring ondertekend. De focus ligt op technologische en industriële ontwikkeling.

Andersson ziet potentieel in samenwerking rond onder meer elektrificatie, ontwikkeling van 5G, circulaire economie, groene mobiliteit en digitale vaardigheden. Maar ook geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen, waterstoftechnologie, het internet of things en cyberveiligheid worden genoemd.

Maandagavond reist de Vlaamse delegatie van Göteborg door naar Stockholm. Daar zal Jambon dinsdag een bezoek brengen aan producent van industriële gereedschappen en persluchttoepassingen Atlas Copco en samenzitten met bedrijfsleiders. Ook een ontmoeting met de staatssecretaris voor Handel, Industrie en Innovatie Emil Högberg is gepland. Nadien volgen een stadswandeling met Vlamingen in de Wereld en een bezoek aan het Vasamuseum.

De Vlaamse regering richt bewust de blik naar het noorden. Ze wil aansluiting vinden bij de Scandinavische landen, Nederland, Duitsland, Ierland en de Baltische staten. Het zijn landen met een bloeiende en innovatieve economie, een goed investeringsklimaat, een stevige sociale bescherming en goede publieke infrastructuur.

