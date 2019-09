Verschillende mensen zijn opgepakt in de Italiaanse regio Abruzzen, op beschuldiging van financiële misdaden die leiden tot de financiering van een radicale Syrische groep. Dat heeft de Italiaanse politie zaterdag bekendgemaakt. Onder de verdachten zijn acht Tunesiërs en twee Italianen, onder wie de imam van een moskee in de Abruzzen en een belastingsconsultant.

De Guardia di Finanza en de Carabinieri maakten bekend dat voor tien mensen arrestatiebevelen waren uitgevaardigd. De politiediensten verduidelijkten niet of de verdachten zijn opgesloten, dan wel onder huisarrest zijn geplaatst. Volgens de politie waren grote sommen geld opgehaald voor de radicale Al-Nusra-organisatie, via boekhoudkundige trucjes en belastingsontduiking. Een deel van dat geld kwam ook terecht bij imams die in Italië leven, onder wie een die een eerdere veroordeling voor terrorisme had opgelopen.