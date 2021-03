De rechts-liberale VVD van minister-president Mark Rutte blijft met 35 zetels de grootste partij van Nederland. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van de openbare omroep NOS. De regeringspartij zou twee zetels meer halen dan in 2017.

Opvallende winst is er voor de mee regerende links-liberale D66, die 27 zetels binnenhaalt (+8) en daarmee de tweede partij van het land wordt. Als die uitslag wordt bevestigd, wordt het de beste verkiezingsuitslag ooit voor D66.

De extreemrechtse PVV van Geert Wilders, tot nu de grootste oppositiepartij, haalt volgens de exitpoll 17 zetels, een verlies van 3 stuks.

De christendemocratische regeringspartij CDA haalt 14 zetels (-5). De vierde regeringspartij, ChristenUnie, levert 1 zitje in en komt uit op 4 zetels.

Voor de linkse oppositiepartijen lijkt het een moeilijke verkiezingsavond te worden. Zowel de Socialistische Partij SP als GroenLinks dalen volgens de exitpoll van 14 naar 8 zetels. De sociaaldemocratische PvdA blijft status quo op een historisch lage score van 9 zetels.

Verder stevent de rechts-populistische partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet af op winst in vergelijking met vier jaar geleden: van 2 naar 7 zetels.

Nieuwe partijen

Tot slot lijken er vier nieuwe partijen op weg naar de Tweede Kamer. Zo krijgt de pro-Europese partij Volt 4 zetels, het rechtse JA21 3, de antiracismepartij Bij1 van Sylvana Simons 1, en ook de BoerBurgerBeweging 1. Dat zou het totale aantal partijen in de Nederlandse Tweede Kamer op 17 brengen, een nieuw record. De Tweede Kamer telt in totaal 150 zetels.

Lange wachtrijen

Hoewel in Nederland de stembureau's voor de Tweede Kamerverkiezingen om 21.00 uur zijn gesloten, stonden er nog lange rijen kiezers te wachten, zo heeft de openbare omroep NOS gemeld.

Volgens de Kiesraad mag iedereen die voor sluitingstijd 'in of bij de ingang' van het stembureau stond, nog stemmen. De opkomst zou volgens voorlopige schattingen 81 procent bedragen.

Opvallende winst is er voor de mee regerende links-liberale D66, die 27 zetels binnenhaalt (+8) en daarmee de tweede partij van het land wordt. Als die uitslag wordt bevestigd, wordt het de beste verkiezingsuitslag ooit voor D66.De extreemrechtse PVV van Geert Wilders, tot nu de grootste oppositiepartij, haalt volgens de exitpoll 17 zetels, een verlies van 3 stuks. De christendemocratische regeringspartij CDA haalt 14 zetels (-5). De vierde regeringspartij, ChristenUnie, levert 1 zitje in en komt uit op 4 zetels. Voor de linkse oppositiepartijen lijkt het een moeilijke verkiezingsavond te worden. Zowel de Socialistische Partij SP als GroenLinks dalen volgens de exitpoll van 14 naar 8 zetels. De sociaaldemocratische PvdA blijft status quo op een historisch lage score van 9 zetels. Verder stevent de rechts-populistische partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet af op winst in vergelijking met vier jaar geleden: van 2 naar 7 zetels. Nieuwe partijenTot slot lijken er vier nieuwe partijen op weg naar de Tweede Kamer. Zo krijgt de pro-Europese partij Volt 4 zetels, het rechtse JA21 3, de antiracismepartij Bij1 van Sylvana Simons 1, en ook de BoerBurgerBeweging 1. Dat zou het totale aantal partijen in de Nederlandse Tweede Kamer op 17 brengen, een nieuw record. De Tweede Kamer telt in totaal 150 zetels.Lange wachtrijen Hoewel in Nederland de stembureau's voor de Tweede Kamerverkiezingen om 21.00 uur zijn gesloten, stonden er nog lange rijen kiezers te wachten, zo heeft de openbare omroep NOS gemeld.Volgens de Kiesraad mag iedereen die voor sluitingstijd 'in of bij de ingang' van het stembureau stond, nog stemmen. De opkomst zou volgens voorlopige schattingen 81 procent bedragen.