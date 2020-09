Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak vandaag het Europees Parlement toe in de jaarlijkse State of the Union. Naar goede gewoonte kwam de commissievoorzitter met enkele ambitieuze voorstellen op de proppen.

Na het zomerreces - veel te rusten viel er niet - sprak voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdagvoormiddag het Europees Parlement toe. De Duitse beet de spits af door alle gezondheidswerkers te bedanken voor de inspanningen die ze de afgelopen maanden hebben geleverd.

Vervolgens volgde er - naar goede gewoonte - een reeks ambitieuze voorstellen waarmee de Commissie het komende jaar aan de slag wil gaan. 'Verandering mag niet door rampen worden bepaald, maar wel door de manier waarop we de Unie zelf ontwerpen', klonk het.

Wat zijn de zwaartepunten die Von der Leyen aanhaalde? Een overzicht.

Gezondheid

In het kader van de coronacrisis vroeg de voormalige Duitse minister van Defensie om meer Europese bevoegdheden op vlak van gezondheidsbeleid. 'Het is tijd om een sterkere Europese gezondheidsunie uit te bouwen', ging Von der Leyen van start. De conferentie voor de toekomst van Europa, die door de coronacrisis is uitgesteld, biedt daarvoor het juiste platform, klinkt het.

Daarnaast wil de commissievoorzitter de huidige gezondheidsagentschappen versterken. Ook hoopt ze het geld dat de staatshoofden en regeringsleiders in vergelijking met het Commissievoorstel uit 2018 uit de Europese meerjarenbegrotinggeschrapt geschrapt hebben, te recuperen. Bovendien moet er volgend jaar een speciale gezondheidstop plaatsvinden in Italië.

Klimaat

Ook op vlak van klimaat spaart Von der Leyen de ambities niet. In het kader van de Europese Green Deal wil ze de uitstootreductie ten opzichte van 1990 verhogen van 40 procent naar 55 procent, al erkent ze dat dat geen evidente opgave is. 'Voor sommigen is dat te veel, voor anderen dan weer te weinig', aldus Von der Leyen. De Duitse vulde aan dat minstens 30 procent van de 750 miljard euro die de Unie in het kader van het Europees herstelfonds zal lenen, op de kapitaalmarkten moeten worden opgehaald in de vorm van zogenaamde green bonds. Wat die green bonds precies inhouden, is echter nog onduidelijk.

Racisme en haat

Von der Leyen wees tijdens haar toespraak op de discriminatie op basis van seksuele voorkeur, geloofsovertuigen of huidskleur. 'Haat is haat, en niemand zou dat moeten pikken',. Daarbij een expliciete vingerwijzing naar de carnavalsstoet in Aalst: 'Waar is de essentie van menselijkheid wanneer antisemitische carnavalskostuums openlijk paraderen in onze straten?', klonk het. Ook trok ze van leer tegen de LGBTQ-vrije zones die in EU-lidstaat Polen bestaan.

De commissievoorzitter beloofde ook Europees geld vrij te maken om discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvesting en in de gezondheidszorg te bestrijden. Een nieuwe antiracismecoördinator moet het werk van de Commissie op dit domein gestalte geven.

Migratie

Tegen de achtergrond van de crisis in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos, benadrukte Von der Leyen dat er dringend nood is aan een Europese oplossing voor het migratievraagstuk. 'De migratiecrisis in 2015 heeft de relaties tussen de lidstaten onder druk gezet en die wonden zijn nog steeds aan het helen', aldus Von der Leyen.

Nu de Commissie volgende week met een nieuw voorstel op de proppen komt om het Europees asiel-en migratiebeleid te hervormen, benadrukte Von der Leyen dat het migratievraagstuk een Europees antwoord nodig heeft. 'Iedereen moet zijn bijdrage leveren, want een nieuw tijdelijk vluchtelingenkamp in Lesbos lost de problemen niet structureel op', klonk het.

Socialer Europa

Daarnaast wil de Commissie meer werk maken van een socialere Europese Unie door middel van eerlijke verloning. Momenteel ligt het minimumloon in 21 van de 27 lidstaten onder de Europese armoedegrens, die wordt gezet op 60 procent van het mediaan inkomen in dat land. 'Het wordt tijd dat werk overal eerlijk verloond wordt', aldus Von der Leyen. Daarom wil de Commissie dit jaar nog een voorstel presenteren waardoor - mits goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten - elke Europese burger het recht moet krijgen op een minimumverloning.

Digitaal Europa

Volgens Von der Leyen is het hoog tijd dat de Unie het digitale tijdperk overtuigend betreedt. De Commissie wil acht miljard euro uittrekken voor supercomputers die in de Europese Unie worden gemaakt. Twintig procent van de 750 miljard van het coronaherstelfonds moet uiteindelijk gespendeerd worden aan digitale projecten, meent Von der Leyen. Daarnaast moet er volgens de Duitse dringend werk gemaakt worden van een Europese cloud en de uitrol van het 5G-netwerk opdat de Europese industrie soeverein kan opereren.

Soevereiniteit

Von der Leyen ging ook dieper in op de positie van de Europese Unie op het wereldtoneel. Zo wil ze de trans-Atlantische relatie versterken door later op het jaar - uiteraard na de Amerikaanse presidentsverkiezingen - een conferentie op poten zetten. Bovendien wil de Commissie de relatie met de Westelijke Balkanlanden versterken door later dit jaar een economisch herstelpakket voor te stellen voor de regio. Ook wil ze werk maken van een meer diepgaand partnerschap met Afrika.

Daarnaast ging ze dieper in op de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny en de manier waarop de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko de demonstranten behandelt. Volgens de commissievoorzitter zijn beide gevallen 'onaanvaardbaar'.

Brexit

Tot slot raakte Von der Leyen de lopende onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de brexit aan. De Commissie wil naar eigen zeggen te goeder trouw blijven onderhandelen, maar merkt niet dezelfde houding aan de andere kant van het Kanaal. 'Gemaakte afspraken en het internationaal recht staan niet ter discussie', klonk het gedecideerd. De Duitse sprak met overtuiging haar steun uit voor haar rechterhand en hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

