De Tsjechische politie is zoek naar twee mannen die dezelfde naam hebben als de twee Russen die ervan verdacht worden achter de novitsjokaanval op de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal te zitten, in 2018 in het Britse Salisbury.

De Britse regering liet al weten Tsjechië 'volledig te steunen', nadat de autoriteiten in Praag foto's publiceerden van twee buitenlanders die Tsjechië in 2014 bezochten. De autoriteiten vragen het brede publiek om meer informatie over de mannen. De twee gebruiken Russische paspoorten, met daarop de namen Alexander Petrov en Ruslan Boshirov.

De Britse politie is eveneens op zoek naar twee mannen met dezelfde namen. 'Onze Tsjechische bondgenoten hebben blootgelegd hoe ver de Russische veiligheidsdiensten bereid zijn te gaan in hun pogingen om gevaarlijke en kwaadaardige operaties in Europa uit te voeren', zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab in een eerste reactie.

De twee bezochten Tsjechië van 11 tot 16 oktober 2014. Het nieuws raakte bekend toen Praag aankondigde dat het achttien Russische diplomaten het land uitzet die werden geïdentificeerd als agenten van de inlichtingendiensten. Ze zouden een rol gespeeld hebben bij explosies in een munitiedepot, in oktober en december 2014. Twee mensen werden gedood en de schade was aanzienlijk. Het terrein werd door private defensiebedrijven gebruikt.

Skripal en zijn dochter Joelia overleefden de aanval met het zenuwgas novitsjok, maar een vrouw overleed nadat ze in contact kwam met een parfumflesje dat gebruikt werd bij de aanval en dat later weggegooid werd. De dag voor de aanval werden de twee Russen gespot op bewakingsbeelden, maar volgens de Russische president Vladimir Poetin zijn de twee mannen gewone burgers. In een lachwekkend interview met de Russische staatszender RT zei het duo dat ze als toeristen de kathedraal van Salisbury wilden zien.

De Britse regering liet al weten Tsjechië 'volledig te steunen', nadat de autoriteiten in Praag foto's publiceerden van twee buitenlanders die Tsjechië in 2014 bezochten. De autoriteiten vragen het brede publiek om meer informatie over de mannen. De twee gebruiken Russische paspoorten, met daarop de namen Alexander Petrov en Ruslan Boshirov. De Britse politie is eveneens op zoek naar twee mannen met dezelfde namen. 'Onze Tsjechische bondgenoten hebben blootgelegd hoe ver de Russische veiligheidsdiensten bereid zijn te gaan in hun pogingen om gevaarlijke en kwaadaardige operaties in Europa uit te voeren', zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab in een eerste reactie. De twee bezochten Tsjechië van 11 tot 16 oktober 2014. Het nieuws raakte bekend toen Praag aankondigde dat het achttien Russische diplomaten het land uitzet die werden geïdentificeerd als agenten van de inlichtingendiensten. Ze zouden een rol gespeeld hebben bij explosies in een munitiedepot, in oktober en december 2014. Twee mensen werden gedood en de schade was aanzienlijk. Het terrein werd door private defensiebedrijven gebruikt. Skripal en zijn dochter Joelia overleefden de aanval met het zenuwgas novitsjok, maar een vrouw overleed nadat ze in contact kwam met een parfumflesje dat gebruikt werd bij de aanval en dat later weggegooid werd. De dag voor de aanval werden de twee Russen gespot op bewakingsbeelden, maar volgens de Russische president Vladimir Poetin zijn de twee mannen gewone burgers. In een lachwekkend interview met de Russische staatszender RT zei het duo dat ze als toeristen de kathedraal van Salisbury wilden zien.