De Nederlandse extreemrechtse politicus Thierry Baudet heeft woensdag een kort geding verloren. Dat maakte de rechtbank van Amsterdam bekend.

Twee Joodse organisaties en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hadden een rechtszaak aangespannen tegen Baudet omdat die op zijn sociale media de Nederlandse coronamaatregelen vergeleek met de Holocaust. Het Tweede Kamerlid moet deze uitspraken van zijn sociale media verwijderen. Ook bepaalde de rechter dat Baudet het beeldmateriaal van de Holocaust niet langer mag gebruiken in het kader van het coronadebat. 'U heeft zich onnodig grievend uitgelaten jegens slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust', oordeelde de rechter. 'Het recht op de vrijheid van meningsuiting voor een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd.'

Baudet had onder meer gezegd dat ongevaccineerden 'de nieuwe Joden zijn en dat 'wegkijkende uitsluiters' de nieuwe nazi's en NSB'ers (leden van de Nationaal-Socialistische Beweging, nvdr) zijn'. Baudet vergeleek daarnaast een foto van ongevaccineerde kinderen die niet naar een Sinterklaasfeest mogen met een afbeelding waarop een kind met een Jodenster staat geportretteerd.

De aanklagers, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden, vonden de uitspraken ernstig beledigend. Volgens hen bagatelliseerde de politicus hiermee de Holocaust.

Meteen na de uitspraak liet Forum voor Democratie, de partij van Baudet, via Twitter weten 'uiteraard' in beroep te gaan. 'De vrijheid van meningsuiting wordt door de rechter aan banden gelegd. Een totaal hallucinante uitspraak', aldus de partij.

