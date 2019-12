Terug naar Roemenië, 30 jaar nadat journalist Danny Huwé er werd doodgeschoten

Terry Verbiest Belgisch journalist, ondernemer en radio- en televisiepresentator.

Op 25 december 1989 werd Danny Huwé doodgeschoten in de straten van Boekarest. Hij was voor VTM in Roemenië om er verslag uit te brengen van de laatste dagen van het Ceausescu-regime. Dertig jaar later reist de toenmalige redactiechef van VTM, Terry Verbiest, terug naar Roemenië. Hij verblijft er in opdracht van kunstfestival Europalia twee weken als writer in residence in Timisoara en Boekarest. Vanuit Roemenië schrijft hij brieven aan Tim Huwé, de zoon van Danny.

Danny Huwé. © Corbis via Getty Images

Dag Tim,

...

