Frankrijk hield vorige zondag verkiezingen in de schaduw van de coronacrisis. Dat leidde tot een historisch lage opkomst en veel onbegrip.

Het was een van zijn betere momenten van de voorbije maanden. Vier dagen voor de lokale verkiezingen van vorige zondag sprak president Emmanuel Macron op televisie geïnspireerd over de coronamaatregelen van zijn regering. Wat hij zei, ging verder dan wat nuttige boodschappen over afstand houden, handen wassen en thuisblijven. Hij zei ook dat Frankrijk en Europa het zich niet meer kunnen veroorloven om voor hun bevoorrading en zorg te veel van verre buitenlanden afhankelijk te zijn. Het leek ironisch genoeg heel erg op de boodschap van Boris Johnson in volle brexitcampagne: we moeten voor onszelf kunnen zorgen - take back control. De toespraak had met de uitbraak van het nieuwe coronavirus te maken, maar kwam ook niet toevallig enkele dagen voor de verkiezingen. Daarin kon de partij van Macron, La République En Marche (LREM), het nooit echt goed doen. LREM werd minder dan vier jaar geleden opgericht om Macron aan het Elysée en vervolgens aan een meerderheid in de Assemblée nationale te helpen. Maar ze heeft niet de inplanting die nodig is om bij lokale verkiezingen uit de verf te komen. Rassemblement National, de extreemrechtse partij van Marine Le Pen, had in meer steden en gemeenten eigen lijsten dan de partij van de president. LREM is ook niet meteen een hecht blok. In Parijs, bijvoorbeeld, dongen twee LREM-kandidaten naar het burgemeesterschap en ze schakelden op die manier zichzelf uit. Bovendien drijft LREM nog altijd vrijwel alleen op de figuur van Macron zelf, en die heeft zich in de eerste jaren van zijn presidentschap niet bij alle Fransen even populair gemaakt. Nog maar goed een derde van de Fransen heeft vertrouwen in wat hij doet. Begin maart nog liet hij zijn grote pensioenhervorming, waartegen zo ongeveer het hele land stormliep, zonder debat door het parlement jagen. Dat zorgde ook aan de linkerzijde van LREM zelf voor gemor. Vooral de centrumrechtse partij Les Républicains hoopt bij deze verkiezingen op herstel van de klap die ze bij de parlementsverkiezingen kreeg. Ook zij heeft goed naar Boris Johnson gekeken en speelt in op het ongenoegen van de gele hesjes op het platteland en in kleinere steden. Emmanuel Macron van zijn kant houdt vol dat deze verkiezingen geen referendum over zijn presidentschap zijn. Hoe hoog de schade voor zijn imago en dat van zijn LREM oploopt, zal pas volgende zondag duidelijk worden, na de tweede ronde. Als die tenminste nog wordt gehouden. Daarover beslist wellicht de verdere ontwikkeling van de coronacrisis. Die was afgelopen zondag belangrijker dan wie won of verloor.