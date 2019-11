Met een mogelijke brexit in het vooruitzicht kiezen steeds meer Schotten liever voor onafhankelijkheid bínnen de EU. De Schotse Nationalistische Partij (SNP) wil de brexit tegenhouden en vraagt om een nieuw referendum voor zelfbestuur. Of dat er zal komen, hangt in de eerste plaats af van de Britse parlementsverkiezingen op 12 december.

'Nicola Sturgeon? Moeten we niets van weten.' Ze zijn duidelijk boos, de drie ontslagen spoorwegarbeiders die de premier van Schotland in de ijzige wind staan op te wachten. De eerste minister en leider van de Scottish National Party (SNP) is volop campagne aan het voeren met de nationale parlementsverkiezingen van 12 december in het vooruitzicht. Deze middag brengt ze een bezoek aan een centrum voor mensen met een handicap in Glasgow. In de instelling wordt met spanning uitgekeken naar de komst van de populaire Nicola Ferguson Sturgeon. Buiten is het andere koek. Onder de loodgrijze lucht ziet de toch al zo grauwe woonwijk aan de rand van Glasgow er bijzonder deprimerend uit. Possilpark kreeg in 2018 het etiket van 'meest achtergestelde buurt van Groot-Brittannië' opgeplakt. De wijk stond in de jaren 80 en 90 bekend als heroïnebastion. Hoewel dat verleden tijd is, slaagde het district er nooit in om zich uit de armoede te trekken.

...