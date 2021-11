Poolse veiligheidstroepen hebben woensdagavond ongeveer 100 migranten gearresteerd die probeerden de grens met Wit-Rusland over te steken, meldt het Poolse ministerie van Defensie. De Europese Commissie stuurt intussen voor 700.000 euro aan hulp naar de mensen die vastzitten aan de grens. De G7 hebben Wit-Rusland donderdag opgeroepen om 'onmiddellijk' een einde te maken aan de aanhoudende migratiecrisis.

'Wit-Russen dwongen de migranten met stenen te gooien naar Poolse soldaten om ze af te leiden', waarop een groep een paar honderd meter verder de grens bij het dorp Dubicze probeerde over te steken, verklaart het Poolse ministerie. Op een door het ministerie vrijgegeven video is te zien hoe Poolse soldaten 's nachts een grote groep migranten omsingelen die hurkend op de grond zitten in een bos.

Een paar duizend migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, hebben dagenlang bij vriestemperaturen langs de Poolse grens met Wit-Rusland gebivakkeerd in de hoop de Europese Unie binnen te komen. Warschau en de twee andere Europese buurlanden van Wit-Rusland, Litouwen en Letland, weigeren de duizenden migranten op te vangen.

Het Westen beschuldigt Minsk ervan de toestroom sinds de zomer te hebben georkestreerd, als reactie op de westerse sancties tegen Wit-Rusland na de verkiezingen in 2020.

Polen waarschuwt

De Poolse regering sprak woensdag de vrees uit dat de migrantencrisis maanden, zo niet jaren kan voortduren. Premier Mateusz Morawiecki waarschuwt een dag later in de Duitse krant Bild voor een stroom van 'miljoenen' migranten naar Europa, met name Duitsland, als het grensbeleid laks blijft.

Hij sluit niet uit dat dat leidt tot een oorlog, verwijzend naar de toenemende 'provocaties' van Wit-Russische troepen.

Noodhulp De Europese Commissie stuurt intussen voor 700.000 euro aan hulp naar de mensen die vastzitten aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Europa had al gereageerd op een oproep van het Rode Kruis met 200.000 euro aan humanitaire financiering. Nu zet het nog eens 500.000 euro opzij. Met het geld zullen onder meer voedsel, hygiëne- en EHBO-kits en dekens uitgedeeld worden. Hulporganisaties krijgen maar moeilijk toegang tot het gebied. EU-commissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarcic vraagt de overheden in de twee landen daarom op om de hulp niet te hinderen. 'Ik roep op tot een vrije toegang voor humanitaire organisaties aan beide kanten om deze grote groep vluchtelingen te bereiken en ze van dringende hulp te kunnen voorzien.' Volgens Lenarcic staat de EU klaar om nog meer te doen zodra hulporganisaties meer toegang krijgen. (IPS) G7 De G7, de belangrijkste industrielanden, hebben Wit-Rusland donderdag opgeroepen om 'onmiddellijk' een einde te maken aan de aanhoudende migratiecrisis aan de grenzen van de Europese Unie. De landen beschuldigden Minsk er ook van de aandacht te willen afleiden van schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht. In een verklaring veroordeelden de diplomatieke leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Italië en Japan de 'orkestratie van illegale migratie over zijn grenzen door het Wit-Russische regime'. 'Wij roepen Wit-Rusland op om de agressieve en uitbuitende campagne onmiddellijk te stoppen en nog meer dood en lijden te voorkomen', klinkt het. De acties van het regime zijn een poging om de aandacht af te leiden van voortdurende verwaarlozing van het internationaal recht, de fundamentele vrijheden en de mensenrechten, klinkt het verder. De G7-landen roepen Minsk daarom op om internationale organisaties onmiddellijk en ongehinderd toegang te geven om humanitaire hulp te verlenen. De industrielanden betuigen verder ook hun solidariteit met Polen, Letland en Litouwen, die volgens hen het slachtoffer zijn van 'provocerend gebruik van illegale migratie'. Een paar duizend migranten, voornamelijk uit het Midden Oosten, hebben dagenlang bij vriestemperaturen langs de Poolse grens in Wit-Rusland gebivakkeerd, in de hoop de EU binnen te komen. Het Westen beschuldigt Minsk ervan de toestroom te hebben georkestreerd als reactie op westerse sancties na de verkiezingen in 2020.

'Wit-Russen dwongen de migranten met stenen te gooien naar Poolse soldaten om ze af te leiden', waarop een groep een paar honderd meter verder de grens bij het dorp Dubicze probeerde over te steken, verklaart het Poolse ministerie. Op een door het ministerie vrijgegeven video is te zien hoe Poolse soldaten 's nachts een grote groep migranten omsingelen die hurkend op de grond zitten in een bos. Een paar duizend migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, hebben dagenlang bij vriestemperaturen langs de Poolse grens met Wit-Rusland gebivakkeerd in de hoop de Europese Unie binnen te komen. Warschau en de twee andere Europese buurlanden van Wit-Rusland, Litouwen en Letland, weigeren de duizenden migranten op te vangen. Het Westen beschuldigt Minsk ervan de toestroom sinds de zomer te hebben georkestreerd, als reactie op de westerse sancties tegen Wit-Rusland na de verkiezingen in 2020. De Poolse regering sprak woensdag de vrees uit dat de migrantencrisis maanden, zo niet jaren kan voortduren. Premier Mateusz Morawiecki waarschuwt een dag later in de Duitse krant Bild voor een stroom van 'miljoenen' migranten naar Europa, met name Duitsland, als het grensbeleid laks blijft. Hij sluit niet uit dat dat leidt tot een oorlog, verwijzend naar de toenemende 'provocaties' van Wit-Russische troepen.