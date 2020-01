Met 167 stemmen van het Spaanse parlement heeft waarnemend premier Pedro Sánchez de zeer krappe gewone meerderheid gehaald die nodig was tijdens een tweede vertrouwensstemming. 165 parlementsleden stemden tegen, 18 onthielden zich. Na maanden politieke impasse kan de linkse coalitie van de sociaaldemocratische partij PSOE van Sánchez met het linkse Unidas Podemos nu aan de slag.

Zondag lukte het Sánchez van de sociaaldemocratische partij PSOE niet om een absolute meerderheid te halen, essentieel tijdens een eerste vertrouwensstemming. Dankzij de Catalaanse separatistische partij ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) die zich onthield, lukte het dinsdag wel. Bij een tweede vertrouwensstemming was namelijk slechts een gewone meerderheid nodig. De sociaaldemocraten van PSOE en het radicaal-linkse Unidas Podemos vormen met Sanchez aan het hoofd, de eerste coalitieregering ooit in het land in meer dan acht decennia. De PSOE en Podemos hebben beloofd het minimumloon te verhogen, de belastingen op hogere inkomens en grote bedrijven te verhogen en een aantal van de arbeidshervormingen te herzien die acht jaar geleden werden doorgevoerd door de conservatieve Volkspartij (PP). In november moesten de Spanjaarden opnieuw naar de stembus nadat winnaar Sánchez er niet in slaagde het eens te worden met de leider van Podemos, Pablo Iglesias