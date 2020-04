IJsland heeft de epidemie beter onder controle dan de meeste andere landen. Premier Katrin Jakobsdóttir bereidt nu het leven na corona voor. 'Niet alles draait rond het bruto binnenlands product en de werkgelegenheid.'

Toen een klasgenoot van haar zoontje het coronavirus had gekregen, liet Katrin Jakobsdóttir zich testen en bleef ze thuis tot duidelijk bleek dat ze niet besmet was. De IJslandse premier volgde daarmee de adviezen van haar wetenschappers. Die worden op het eiland, met zijn 364.000 inwoners, strikt nageleefd. Nergens wordt ook zo veel op covid-19 getest als in IJsland. Tot nu toe gebeurde dat bij ongeveer 12 procent van de bevolking. In Duitsland is bijvoorbeeld slechts iets meer dan 2 procent getest. Jakobsdóttir (44) is al zeven jaar partijleider van Links-Groen. In 2017 werd ze verkozen tot premier van IJsland. Met veel tests en slechts tien corona- overlijdens heeft IJsland de pandemie tot nu toe opvallend goed doorstaan. Hoe had uw land zich voorbereid? Katrin Jakobsdóttir: De regering heeft volop ingezet op de uitbreiding van het gezondheidssysteem. En IJsland is een klein land, daardoor kunnen we sneller reageren. De aanbevelingen van onze epidemiologen en van de nationale gezondheidsdienst werden stipt gevolgd. Hebben de inwoners van IJsland ook een corona-app op hun smartphone? Jakobsdóttir: Alleen als ze dat zelf willen. De privacy van de gebruikers wordt bij ons streng gecontroleerd. Bij het traceren van de oorsprong van besmettingen konden we in 93 procent van de gevallen nagaan waar iemand de ziekte had opgelopen. Op 4 mei worden de coronamaatregelen versoepeld. Bent u zeker dat in IJsland het ergste achter de rug is? Jakobsdóttir: Het is nog te vroeg om feest te vieren. Zwembaden en andere openbare voorzieningen blijven gesloten. Maar we zien dat de epidemie langzaam maar zeker in kracht afneemt. Daarom worden weer bijeenkomsten toegestaan met 50 personen in plaats van 20, zoals tot nu toe het geval was. Middelbare scholen en universiteiten gaan opnieuw open, in kleuter- en lagere scholen wordt weer gewerkt zoals vroeger. Kunnen uw drie zonen naar school? Jakobsdóttir: Ja, maar slechts twee uur per dag. Er mogen maximaal 20 kinderen samen in een klas zitten. U pleit voor een nieuwe manier om de levensstandaard van landen te meten. Hoe ziet u dat precies? Jakobsdóttir: We hebben het voorbije jaar 39 indicatoren bepaald die het welzijn van een samenleving definiëren. Die bevatten informatie over opleiding, gezondheid en woonsituatie - zodat niet alles alleen rond het bruto binnenlands product en de werkgelegenheid draait. Materiële welstand zegt toch veel over de levensstandaard? Jakobsdóttir: Onze economie krimpt momenteel sterk. We houden rekening met een toename van de werkloosheid tot 15 procent. En toch denk ik dat we met nieuwe welzijnsindicatoren als maatstaf de crisis kunnen overwinnen. Toerisme was voor IJsland een heel belangrijke economische factor geworden, totdat een aantal mensen het gevoel kreeg overrompeld te worden door toeristen. Jakobsdóttir: De afgelopen tien jaar kende het toerisme hier een exponentiële groei, die uiteindelijk alleen wat afgezwakt werd door het faillissement van een vliegtuigmaatschappij. Veel mensen hebben in toeristische projecten geïnvesteerd en zware schulden gemaakt. Dat zou hun nu zuur kunnen opbreken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we binnenkort onze slagkracht terugvinden.