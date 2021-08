Regenval in de nacht van woensdag op donderdag heeft de situatie bij de bosbranden in Griekenland verbeterd. Zowel op het eiland Euboea (of Evia) als op het schiereiland Peloponnesos doven volgens eensluidende berichten vele brandhaarden.

Verschillende burgemeesters op de Peloponnesos zeggen aan de Griekse openbare omroep dat de situatie veel beter is.

Volgens zender Skai onthaalden automobilisten de eerste regendruppels met getoeter. De droogte was de belangrijkste oorzaak van de verwoestende branden.

Volgens eerste schattingen zijn meer dan 90.000 hectare bossen en landbouwgronden in de as gelegd en zijn duizenden huizen verwoest. Talloze dieren zijn omgekomen. De brandweer waarschuwt wel dat het gevaar nog niet is geweken. In vele gevallen brandt het kreupelhout en kunnen nieuwe bosbranden uitbreken. Ook staat er een harde wind over het hele land.

Blikseminslagen

De weersomslag heeft ook nog een ander gevolg: door talrijke blikseminslagen ontstonden kleine branden in het westen van Athene en op het schiereiland Chalkidiki in het noorden van het land. Die konden echter snel geblust of onder controle gebracht worden.

Ook donderdagochtend blijven alle brandweereenheden uit meer dan 20 landen in de hoogste staat van paraatheid.

