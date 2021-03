Sigrid Kaag, lijsttrekker van de Nederlandse sociaal-liberale partij D66, wil donderdagochtend nog niet speculeren over eventuele coalitiepartners. Andere partijen vinden dat VVD en D66 de leiding moeten nemen in de formatie, maar daar vindt Kaag het te vroeg voor.

Over samenwerking gaat de D66-lijsttrekker voorlopig nog niets zeggen. De thema's waar een nieuwe regering zich mee bezig moet gaan houden, 'ontstijgen eigenlijk partijkleur'. Ze wil nu 'gesprekken gaan voeren op basis van de inhoud. Eerst het wat en hoe en dan met wie'.

D66 behaalt volgens de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het Nederlandse nieuwsagentschap ANP 24 zetels, een historisch hoog aantal. Kaag is donderdag dan ook met een 'heel fijn gevoel' opgestaan. Woensdagavond verschenen foto's van een dansende D66-lijsttrekker op sociale media. Het feestje bij de partij is volgens Kaag niet heel lang doorgegaan, maar ze heeft er 'wel een gezellige avond van gemaakt'.

Donderdagochtend is de fractie bijeen in de Tweede Kamer. Daar zegt Kaag dat ze 'bijna tranen in haar ogen' heeft van de mooie uitslag. In de eerste exitpoll woensdagavond stond de partij nog op 27 zetels. Die kleine daling mag de pret niet drukken, zegt Kaag. 'We zijn echt als winnaar uit de bus gekomen.'

VVD de grootste

De VVD is vrijwel in heel Nederland de grootste partij geworden. De teller van gemeenten waar de partij de meeste stemmen kreeg, staat inmiddels op 280.

In de zee van VVD-blauw op de landkaart is het zoeken naar de andere partijen. De steun voor de PVV is vooral te vinden in Limburg (Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Echt-Susteren, Roerdalen en Stein) en in het noordoosten van het land (Emmen, Westerwolde, Pekela, Stadskanaal). Daarnaast kreeg de PVV de meeste stemmen in Rucphen (Noord-Brabant) en Edam-Volendam (Noord-Holland).

D66 won in steden als Zwolle, Groningen, Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden en Delft.

De SGP werd de grootste in tien gemeenten in de zogeheten Biblebelt, zoals Tholen, Staphorst, Barneveld en Urk. Het CDA kreeg in acht gemeenten de meeste stemmen: vier in Friesland en vier in Overijssel. ChristenUnie kreeg net als vier jaar geleden de meeste stemmen in Oldebroek (Gelderland) en Bunschoten (Utrecht).

Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij in 285 van de 391 gemeenten (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In 2012 won de VVD 282 van de 418 gemeenten.

