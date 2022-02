Het Duitse leger ontvangt een budget van 100 miljard euro om investeringen te kunnen doen en zich te bewapenen. Dat heeft bondskanselier Olaf Scholz zondag aangekondigd in het Duitse parlement. Daarnaast zal Duitsland elk jaar 2 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) investeren in Defensie.

Het Duitse leger kampt al jaren met een tekort aan uitrusting.

'De Russische aanval op Oekraïne betekent een keerpunt waarvoor de Bundeswehr nieuwe, sterke capaciteiten nodig heeft', zei Scholz. De maatstaf moet volgens hem zijn dat alles wordt gedaan wat nodig is om de vrede in Europa veilig te stellen. 'Eén ding is duidelijk: we moeten fors meer investeren in de veiligheid van ons land om op deze manier onze vrijheid en onze democratie te beschermen', aldus Scholz. 'Het doel is een efficiënte, zeer moderne en vooruitstrevende Bundeswehr.'

Hij riep alle parlementaire fracties in de Bondsdag op om het speciale fonds in de grondwet te verankeren. Minister van Financiën Christian Lindner (FDP) wil op 9 maart de begroting voor 2022 aan het kabinet voorstellen. Scholz benadrukte dat de verhoging van de defensie-uitgaven niet alleen gebeurt omdat het aan de bondgenoten was beloofd. 'We doen dit ook voor onszelf, voor onze eigen veiligheid.'

Scholz maakte duidelijk dat het nu belangrijk is om te voorkomen dat Poetins oorlog zich zou uitbreiden naar andere landen in Europa. 'We nemen onze plicht om binnen de NAVO te helpen, volledig op ons. Dat heb ik ook gezegd tegen onze bondgenoten in Midden- en Oost-Europa die zich zorgen maken over hun veiligheid. Poetin mag de vastberadenheid van Duitsland om samen met onze bondgenoten elke vierkante meter van het NAVO-grondgebied te verdedigen niet onderschatten', waarschuwde hij.

Scholz stuurde ook een boodschap van verzoening naar alle Duitse burgers die in Oekraïne of Rusland zijn geboren. 'Duitsland zal niet toestaan dat dit conflict tussen Poetin en de vrije wereld oude wonden openrijt en tot nieuwe verstoringen leidt', beloofde de kanselier.

Putin thought he knew Germany; he lived there, speaks German fluently, visited Scholz's own Hamburg often in the 1990s, has had many German associates. Putin's Ukraine invasion seems to be forming a different Germany. — Anton Troianovski (@antontroian) February 27, 2022

Scholz mikt ook op grotere energieonafhankelijkheid Duitsland moet minder afhankelijk worden van de Russische energievoorziening. Dat zei bondskanselier Olaf Scholz zondag in het Duitse parlement. Het plan is om een gas- en kolenreserve aan te leggen en LNG-terminals te bouwen. Scholz heeft de snelle bouw aangekondigd van twee terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) in Duitsland als reactie op de oorlog in Oekraïne en de afhankelijkheid van Russisch aardgas. De SPD-politicus noemde zondag Brunsbüttel en Wilhelmshaven als locaties. Daarnaast moet er een kolen- en gasreserve worden opgebouwd. 'Een LNG-terminal die vandaag gas ontvangt, kan morgen ook groene waterstof ontvangen', aldus Scholz. Er zijn veel terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) in de EU, die bijvoorbeeld vloeibaar gas uit de VS of Qatar ontvangen, maar tot nu toe geen in Duitsland. Daar waren al langer plannen voor, maar de gasindustrie klaagde over de gebrekkige randvoorwaarden voor investeringen. Vloeibaar aardgas is ook duurder dan Russisch gas. Volgens de Duitse minister van Economie Robert Habeck (Groenen) moeten de LNG-terminals zo worden gebouwd dat ze 'waterstofklaar' zijn, om in de toekomst het klimaatvriendelijke alternatief voor aardgas te verwerken. Scholz zei ook dat de federale regering had besloten het opslagvolume van aardgas met twee miljard kubieke meter te vergroten via zogenaamde langetermijnopties. Daarnaast moet er op de wereldmarkt extra aardgas worden ingekocht, gekoppeld aan de EU. De bondskanselier zei dat er meer zou worden gedaan om de energievoorziening van Duitsland te garanderen. De importafhankelijkheid van individuele energieleveranciers moet verdwijnen, benadrukte hij met betrekking tot Rusland. 'Een verantwoord, toekomstgericht energiebeleid is niet alleen cruciaal voor onze economie en ons klimaat, maar ook cruciaal voor de Duitse veiligheid.'

