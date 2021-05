Roemenen die de angst voor een coronavaccinatie overwonnen hebben, worden in het beroemde Draculakasteel in Bran beloond met middeleeuwse horror. Zij mogen gratis de folterkelder van het kasteel bezoeken, kondigt het kasteelmuseum op zijn website aan.

Iedere geïnteresseerde die in Roemenië woont, kan zonder aanmelding door een mobiel team gevaccineerd worden in het oude douanehuis dat bij het kasteel hoort. Ze krijgen daarvoor een diploma dat hun moed bevestigt. Het schilderachtige kasteel zou de Ierse schrijver Bram Stoker geïnspireerd hebben bij het schrijven van zijn griezelroman Dracula. Daarmee is de toeristische trekpleister bij de stad Brasov een van de vele plaatsen waar elk weekend van mei vaccinatiemarathons worden gehouden. Op deze manier wil Roemenië sneller groepsimmuniteit bereiken. Tot nu toe hebben 3,6 Roemenen al een eerste prik gekregen, 2,3 miljoen onder hen ook al een tweede. Het land telt in totaal ongeveer 20 miljoen inwoners. Vooral bij oudere mensen heerst er veel vaccinatiescepsis. (Belga)