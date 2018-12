Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zondag. Vorige week maandag waren dat er nog 166.000.

Vooral in de Franse hoofdstad Parijs liepen de protesten van gisteren behoorlijk uit de hand, maar ook elders in het land werden vernielingen aangebracht. In Parijs alleen al vielen 130 gewonden en werden 412 relschoppers opgepakt. In het hele land raakten 263 personen, onder wie ook politieagenten, gewond.