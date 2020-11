Het al drie weken stilliggende proces rond de aanslagen van januari 2015 in Parijs, onder meer tegen het satirisch blad Charlie Hebdo, is maandag opnieuw opgeschort.

Het proces rond de aanslagen tegen Charlie Hebdo is opnieuw uitgesteld. Bij een hoofdbeschuldigde werd eerder een besmetting met covid-19 vastgeteld. Na enkele verdagingen zou het proces vandaag hernemen, de zieke man zou via videoconferentie verschijnen.

Maar de rechter oordeelde dat dit voorlopig niet nodig is en besloot de zitting naar maandag te verdagen. Bijna alle advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen hadden zich tegen het gebruik van videoconferentie verzet. Het opschorten laat ook toe dat de Raad van State zich over dat gebruik kan uitspreken.

In het proces staan veertien mensen terecht op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen die aan zeventien mensen het leven hebben gekost. Drie van de beschuldigden zijn voortvluchtig. De eigenlijke daders zijn door de politie doodgeschoten. (Belga)

