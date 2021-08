De Poolse regering zegt de omstreden tuchtkamer voor Poolse rechters in de schoot van het opperste gerechtshof te zullen ontmantelen. Warschau zal ook een motie indienen om tijdelijke maatregelen te treffen waarmee lopende tuchtregelingen onmiddellijk worden opgeschort, zoals het Europees Hof van Justitie heeft bevolen, meldt persbureau Reuters.

De gerechtelijke hervormingen in Polen botsen al langer op kritiek in binnen- en buitenland. Vooral de oprichting van een tuchtkamer voor rechters in de schoot van het hoogste gerechtshof is de oppositie en het Europees Hof van Justitie een doorn in het oog. Volgens tegenstanders heeft de conservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de tuchtkamer in het leven geroepen om kritische rechters de mond te kunnen snoeren.

Het Europees Hof vaardigde vorige maand een vernietigend arrest uit waarin het stelt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen niet langer gegarandeerd is en vraagt om de activiteiten van de tuchtkamer op te schorten. De Europese Commissie gaf Warschau daarop een ultimatum: de regering had tot 16 augustus - gisteren - de tijd om de uitspraak van het EU-Hof te respecteren, op straffe van financiële sancties.

Polen lijkt zich nu aan die deadline te zullen houden. Volgens Reuters zal de regering de tuchtkamer ontmantelen en zal ze de lopende tuchtzaken opschorten. De Europese Commissie wil daar een schriftelijke toezegging van, maar het dagelijks bestuur van de EU kon de ontvangst van dergelijk document vooralsnog niet bevestigen, zegt het Nederlandse persbureau ANP.

De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski had eerder deze maand al wel laten uitschijnen dat Polen een stap terug zou zetten in het conflict met de EU. 'We schrappen de tuchtkamer in de vorm waarin ze momenteel functioneert en zo verdwijnt het onderwerp van ons geschil met de EU', zei de PiS-leider toen in een gesprek met het Poolse persagentschap PAP.

De regering zou in september met hervormingsvoorstellen komen, klonk het ook nog.

De gerechtelijke hervormingen in Polen botsen al langer op kritiek in binnen- en buitenland. Vooral de oprichting van een tuchtkamer voor rechters in de schoot van het hoogste gerechtshof is de oppositie en het Europees Hof van Justitie een doorn in het oog. Volgens tegenstanders heeft de conservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de tuchtkamer in het leven geroepen om kritische rechters de mond te kunnen snoeren. Het Europees Hof vaardigde vorige maand een vernietigend arrest uit waarin het stelt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen niet langer gegarandeerd is en vraagt om de activiteiten van de tuchtkamer op te schorten. De Europese Commissie gaf Warschau daarop een ultimatum: de regering had tot 16 augustus - gisteren - de tijd om de uitspraak van het EU-Hof te respecteren, op straffe van financiële sancties. Polen lijkt zich nu aan die deadline te zullen houden. Volgens Reuters zal de regering de tuchtkamer ontmantelen en zal ze de lopende tuchtzaken opschorten. De Europese Commissie wil daar een schriftelijke toezegging van, maar het dagelijks bestuur van de EU kon de ontvangst van dergelijk document vooralsnog niet bevestigen, zegt het Nederlandse persbureau ANP. De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski had eerder deze maand al wel laten uitschijnen dat Polen een stap terug zou zetten in het conflict met de EU. 'We schrappen de tuchtkamer in de vorm waarin ze momenteel functioneert en zo verdwijnt het onderwerp van ons geschil met de EU', zei de PiS-leider toen in een gesprek met het Poolse persagentschap PAP. De regering zou in september met hervormingsvoorstellen komen, klonk het ook nog.