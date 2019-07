Pokerspel rond Europese topbenoemingen: Charles Michel als Hoge Vertegenwoordiger?

De Europese staatshoofden en regeringsleiders onderhandelen al meer dan 16 uur over de verdeling van vijf Europese topfuncties, maar een akkoord is nog niet in zicht. Over wie en wat gaat het? Een overzicht.

Dalia Grybauskaite bij Donald Tusk (tweede van links) © Belga Image

De 28 staatshoofden en regeringsleiders zijn al sinds zondagavond 18 uur op zoek naar een compromis. Op tafel ligt de verdeling van vijf topbenoemingen: de voorzitter van de Europese Commissie (nu Jean-Claude Juncker), de voorzitter van de Europese Raad - het hoofd van de Europese diplomatie, zeg maar (nu Donald Tusk), de voorzitter van het Europees Parlement (nu Antonio Tajani), de voorzitter van de Europese Centrale Bank (nu Mario Draghi) en de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid (nu Federica Mogherini).

