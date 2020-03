Het Europees Parlement heeft alle plenaire zittingen in Straatsburg tot september opgeschort. Belgische europarlementsleden willen niet dat die worden vervangen en richten zich in een open brief tot Frans president Emmanuel Macron.

Het Europees Parlement heeft dinsdagnamiddag besloten om geen plenaire zittingen meer te houden in Straatsburg vanwege het coronavirus tot september. In augustus vinden er sowieso al geen plenaire vergaderingen plaats. De Unit die verantwoordelijk is voor het reismanagement van de Europarlementariërs laat optekenen dat de gecharterde treinen, vluchten en bussen naar Brussel automatisch afgelast worden. Ook de geboekte hotelkamers worden geannuleerd.

De Europese verdragen vermelden dat er normaal 12 plenaire zittingen per jaar moeten plaatsvinden in de Franse stad. Na de eerste afgelasting van de plenaire sessie een kleine twee weken geleden reageerde de burgemeester van Straatsburg dat het volledige dozijn zittingen toch zouden moeten plaatsvinden in zijn stad.

Maar daar staat niet iedereen voor de springen. Een kleine honderd Europarlementsleden, onder wie Kris Peeters (CD&V), Kathleen Van Brempt (SP.A), Johan Van Overtveldt (N-VA) en Petra De Sutter (Groen) richtten zich op 16 maart al in een open brief - die Knack kon inkijken - aan Frans president Emmanuel Macron om die zittingen toch niet te vervangen.

'De plenaire zittingen in Straatsburg zijn altijd zeer inefficiënt en kostelijk. Nu heel Europa zwaar is getroffen door de coronacrisis kunnen we die maandelijkse verhuis echt niet meer verantwoorden. Samen met heel wat parlementairen roep ik daarom ook op om de afgelaste zittingen niet in Straatsburg te compenseren', laat Europarlementslid Kris Peeters aan Knack weten.

