Het kabinet van de Britse premier Boris Johnson en Downing Street hebben op verschillende momenten 'gefaald in hun leiderschap en oordeel'. Dat staat in het rapport van topambtenaar Sue Gray over de lockdownfeestjes in Downing Street, melden verschillende Britse media.

Meerdere bijeenkomsten van Brits overheidspersoneel in en rond de ambtswoning van premier Boris Johnson hadden niet mogen plaatsvinden, schrijft Gray in haar langverwachte onderzoek naar 'partygate'. Johnsons leiderschap heeft gebreken vertoond, staat in het rapport van twaalf bladzijden. Het gedrag van de medewerkers is niet te rechtvaardigen en er moeten lessen worden getrokken die de regering onmiddellijk moet toepassen.

Zeker enkele bijeenkomsten 'vormen een ernstige inbreuk op niet alleen de hoge normen die worden verwacht van degenen die in het hart van de regering werken, maar ook op de normen die in de tijd van de hele Britse bevolking werden verwacht', luidt het nog. 'Sommige bijeenkomsten hadden niet mogen plaatsvinden. Andere bijeenkomsten hadden zich niet mogen ontwikkelen zoals ze deden'.

Het rapport is het resultaat van interviews met zeventig mensen die zestien evenementen hebben bijgewoond. Het is maandag overhandigd aan eerste minister Boris Johnson en de regering maakte het enkele uren laten openbaar. Johnson legt later op de middag een verklaring af in het parlement. De gepubliceerde versie van het document wordt als 'update' omschreven.

Het is niet duidelijk of het volledige rapport bekendgemaakt zal worden. De Londense politie had eerder gevraagd om in het rapport zo weinig mogelijk te melden over feiten die het korps zelf nog onderzoekt. Uit het rapport blijkt nog dat de politie onderzoek voert naar twaalf van de zestien bijeenkomsten.

Verontschuldigingen

Johnson heeft zich verontschuldigd na de Partygate en kondigt veranderingen in de werking van het kabinet en Downing Street aan. Dat zei hij in het parlement in een verklaring na de publicatie van het rapport van topambtenaar Sue Gray over de lockdownfeestjes in Downing Street.

'Ten eerste wil ik sorry zeggen. Het spijt me voor de dingen die we gewoon niet goed hebben gedaan en het spijt me voor de manier waarop deze zaak is afgehandeld', stak de premier van wal. Hij voegde eraan toe dat de pandemie 'voor iedereen moeilijk' was en gaf toe dat hij van mensen in het hele land grote offers had gevraagd.

'Het is niet genoeg om sorry te zeggen. Dit is een moment waarop we naar onszelf in de spiegel moeten kijken en moeten leren', klonk het nog. Johnson zei ook de bevindingen van Gray 'volledig' te accepteren. Hij beloofde verder 'nu' veranderingen door te voeren in de manier waarop Downing Street en het kabinet worden geleid. 'Eerst moet er orde worden geschapen in wat Sue Gray terecht de gefragmenteerde en ingewikkelde leiderschapsstructuren van Downing Street noemt', aldus Johnson.

Van aftreden, waar alle oppositiepartijen om vragen, wil Johnson niet weten. Tijdens het debat kreeg hij ook kritisch commentaar van zijn partijgenote en voormalig premier Theresa May.

