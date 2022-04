Op de vijfde dag van de militaire operaties in de bezette Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische soldaten een Palestijn doodgeschoten in Nablus. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid woensdag. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd.

'Mohammad Hassan Mohammad Assaf, 34 jaar, is overleden nadat hij een kogel in de borst kreeg, afgevuurd door het Israëlische bezettingsleger bij agressie op de stad Nablus', verklaarde het ministerie van Volksgezondheid. De spanningen in de regio lopen opnieuw fel op sinds de start van de ramadan, de islamitische vastenmaand. Israël heeft zijn antiterreuroperaties op de Westelijke Jordaanoever opgevoerd, wat het leven heeft gekost aan verschillende Palestijnen.

