Nadat ze was verdwenen heeft de Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova volgens de grensbewaking haar land verlaten. Ze vertoeft nu in Oekraïne, aldus meerdere media op gezag van de autoriteiten.

Dinsdagmorgen vroeg heeft de politica met haar medewerker Ivan Kravzov en haar woordvoerder Anton Rodnenkov de grens overgestoken. Volgens het staatspersbureau Beta heeft ze geprobeerd haar land illegaal te verlaten, en is ze opgepakt. Niettemin heeft Kolesnikova haar weg kunnen voortzetten.

Maar volgens woordvoerder Anton Byttsjkovski van de Wit-Russische grenswacht wordt de oppositieleider gevangengehouden. Ook volgens de Oekraïense grensbewaking is Kolesnikova dat land niet binnengereisd.

Haar team heeft een en ander nog niet bevestigd. Sinds maandagmorgen is er geen teken van leven van Maria Kolesnikova. De 38-jarige is een van de belangrijkste oppositieleden in Wit-Rusland die zich verzetten tegen het omstreden staatshoofd Aleksandr Loekasjenko. Zij werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een busje.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat het de vrouw niet heeft opgepakt.

