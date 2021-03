In Londen zijn maandag opnieuw honderden mensen op straat gekomen na de moord op Sarah Everard. De demonstranten blokkeerden onder meer Westminster Bridge, in de buurt van het Britse Parlement. Ze zijn het niet eens met het politieoptreden van afgelopen zaterdag en protesteren tegen een nieuwe wet, die de politie meer bevoegdheden moet geven om protesten in te dammen.

Afgelopen zaterdag organiseerde vrouwenrechtenactivisten een wake voor de vermoorde Sarah Everard. Die werd geannuleerd door de politie omdat de coronaregels een dergelijke wake niet toelieten. Toch daagden honderden mannen en vrouwen op en kwam het tot incidenten tussen politie en aanwezigen. Beelden op sociale media toonden hoe de politie hardhandig optrad.

Parlementsleden, activisten en burgers uitten al zware kritiek op het politieoptreden. Op de koop toe ligt net op dit moment een wetsvoorstel op tafel dat politieagenten meer bevoegdheden moet geven om protesten in te dammen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel verdedigde dat voorstel maandag nog. 'We hebben de voorbije jaren veranderingen gezien in de tactieken van demonstranten, waardoor ze door de mazen van het net konden glippen', aldus de conservatieve politica.

Dankzij de nieuwe bepaling krijgt de politie de macht om protesten te stoppen als de geluidsoverlast 'de activiteiten van een organisatie' verstoort of een relevante impact heeft op personen in de nabije omgeving. De wet is voor interpretatie vatbaar, waardoor veel mensen vrezen dat elke demonstratie kan worden stilgelegd. (Belga)

Afgelopen zaterdag organiseerde vrouwenrechtenactivisten een wake voor de vermoorde Sarah Everard. Die werd geannuleerd door de politie omdat de coronaregels een dergelijke wake niet toelieten. Toch daagden honderden mannen en vrouwen op en kwam het tot incidenten tussen politie en aanwezigen. Beelden op sociale media toonden hoe de politie hardhandig optrad. Parlementsleden, activisten en burgers uitten al zware kritiek op het politieoptreden. Op de koop toe ligt net op dit moment een wetsvoorstel op tafel dat politieagenten meer bevoegdheden moet geven om protesten in te dammen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel verdedigde dat voorstel maandag nog. 'We hebben de voorbije jaren veranderingen gezien in de tactieken van demonstranten, waardoor ze door de mazen van het net konden glippen', aldus de conservatieve politica. Dankzij de nieuwe bepaling krijgt de politie de macht om protesten te stoppen als de geluidsoverlast 'de activiteiten van een organisatie' verstoort of een relevante impact heeft op personen in de nabije omgeving. De wet is voor interpretatie vatbaar, waardoor veel mensen vrezen dat elke demonstratie kan worden stilgelegd. (Belga)