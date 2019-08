Met Boris Johnson heeft Eton College zijn twintigste premier van het Verenigd Koninkrijk aan de muur van zijn 'wall of fame' hangen. Het eliteclubje dat de school aflevert, is een wereld van ons kent ons. En dat wordt steeds problematischer.

Aan de ingang van het museum bij Eton College is op een muntgroene achtergrond een wall of fame aangebracht. Prins William en zijn broer Harry hangen ertussen, James Bond-bedenker Ian Fleming, de aartsbisschop van Canterbury, de acteurs Damian Lewis en Hugh 'Dr. House' Laurie. En voorts ook gedecoreerde militairen, olympische kampioenen, journalisten, avonturiers, en natuurlijk politici. David Cameron, bijvoorbeeld, en Jacob Rees-Mogg - eerst de oudere, daarna de jongere. In de rechterbovenhoek kijkt een jonge, blonde kerel nogal uitdagend in de lens: Boris Johnson. Hij wordt voorgesteld als de ere-burgemeester van Londen en ex-minister van Buitenlandse Zaken. Ze zijn hier op Eton College nog niet helemaal up-to-date, de man is sinds 23 juli premier van het Verenigd Koninkrijk. Maar trots op hun 'Old Etonians' zijn ze zeker, of zoals er te lezen staat: 'Je komt ze op de een of andere manier in elke organisatie tegen, bij elke manifestatie, overal.' Voor sommigen ligt daarin juist het probleem.

...