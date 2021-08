De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is niet bereid extra Afghaanse vluchtelingen op te vangen in zijn land. 'Ik ben niet van mening dat we nog meer mensen moeten opvangen in Oostenrijk, wel integendeel', zegt hij zondag in een televisie-interview.

Sinds de radicaalislamitische taliban de macht in Afghanistan vorige week hebben overgenomen trachten duizenden mensen het land te verlaten uit angst voor de fundamentalisten. Verschillende westerse landen halen hun eigen landgenoten en andere rechthebbenden terug, maar de machtsovername van de taliban brengt wellicht ook een grote Afghaanse vluchtelingenstroom teweeg.

Verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, hebben al laten weten vluchtelingen te willen opvangen. Oostenrijk is daar echter niet toe bereid, zegt bondskanselier Sebastian Kurz in een interview aan tv-zender PULS 4, dat zondag wordt uitgezonden. 'Dat zal niet gebeuren onder mijn verantwoordelijkheid', benadrukt hij daarin.

Oostenrijk heeft met meer dan 40.000 Afghanen nu al de op één na grootste Afghaanse gemeenschap in de Europese Unie, in verhouding tot het totaal aantal inwoners.

Kurz heeft het onder meer over problemen met integratie van Afghanen in de Oostenrijkse samenleving. 'Mensen opvangen die niet geïntegreerd kunnen worden is een gigantisch probleem voor ons land.'

De Oostenrijkse bondskanselier benadrukt wel dat de taliban 'wreed' zijn en de omstandigheden waarin Afghanen in hun thuisland moeten leven 'verschrikkelijk'. Maar volgens Kurz moet de internationale gemeenschap vooral de situatie in Afghanistan zelf verbeteren. Dat kan Oostenrijk niet alleen, benadrukte hij. 'Niet alles ligt binnen onze mogelijkheden.'

Verder zouden Afghanen hulp moeten krijgen in de regio, bijvoorbeeld in Turkmenistan en Oezbekistan, zegt Kurz nog. De Europese Unie zou die landen daarbij kunnen ondersteunen, oppert hij.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei eerder deze week dat Duitsland tienduizenden Afghanen zou moeten opnemen. Het gaat daarbij om mensen die betrokken waren bij de missie van het Duitse leger in het land en Afghanen die het risico lopen vervolgd te worden door de taliban, zoals mensenrechtenactivisten. Ook ons land verklaarde zich al bereid om mensen- en vrouwenrechtenactivisten uit Afghanistan te evacueren en op te vangen.

Premier Alexander De Croo pleitte donderdag voor een verdeling van de inspanning op Europees niveau voor de opvang van Afghanen die recht hebben op asiel. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen verklaarde gisteren/zaterdag tijdens een bezoek aan een tijdelijke opvangfaciliteit voor Afghaanse EU-medewerkers in Madrid dat de Commissie bereid is de Europese lidstaten die vluchtelingen willen opvangen daarvoor budgettair te ondersteunen.

