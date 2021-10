Achtervolgd door beschuldigingen van corruptie, heeft de Oostenrijkse regeringsleider Sebastian Kurz zaterdagavond zijn aftreden bekendgemaakt. De coalitiepartner in zijn regering, de Groenen, wil niet meer met de bondskanselier verder.

'De beschuldigingen van corruptie aan mijn adres zijn vals, maar de coalitiepartner heeft besloten zich tegen mij te positioneren', aldus Kurz. 'Mijn land is belangrijker voor mij dan mijn persoon, dus ik maak plaats om chaos te voorkomen en stabiliteit te verzekeren.'

Kurz kondigde ook aan dat Alexander Schallenberg hem opvolgt als kanselier. Die was eerder minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Kurz.

De scheuren in de coalitie tussen de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) van Kurz en de Groenen waren snel groter geworden sinds de kanselier wordt verdacht van corruptie en omkoping. De regeringsleider zelf wilde vrijdag nog van geen wijken weten. Maar de linkse milieupartij benadrukte dat Kurz niet meer kan aanblijven. De Groenen eisen een persoon van 'onberispelijk' gedrag.

Eerder deze week begon de juniorpartner van de ÖVP al de handen af te trekken van Kurz. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat justitie de handel en wandel van Kurz onderzoekt rond beïnvloeding van media. Het kwam daarbij tot een reeks huiszoekingen, ook bij naaste leden van zijn team. Kurz zou als minister van Buitenlandse Zaken in 2016 betrokken zijn geweest bij het omkopen van kranten met belastinggeld. Het doel was positieve berichtgeving over de ÖVP. In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeert hij met de Groenen.

