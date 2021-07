Voor wie nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, kunnen er in Duitsland in de komende maanden extra coronabeperkingen worden ingevoerd. Dat zei het hoofd van de Duitse kanselarij, Helge Braun, zondag in een interview met de krant Bild.

De stafchef van bondskanselier Angela Merkel roept alle inwoners op om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij wijst er daarbij op dat de vaccins zowat 90 procent doeltreffend zijn bij het vermijden van ernstige ziekte 'en de gevaccineerden gaan zeker meer vrijheden hebben dan de ongevaccineerden'. Als Duitsland in een vierde besmettingsgolf van de coronapandemie terecht zou komen in de komende maanden, zouden mensen die nog niet ingeënt zijn mogelijk niet meer welkom zijn in bijvoorbeeld bars en restaurants.

Lees ook: Lessen uit de strijd tegen de pandemie: een derde prik is niet meer uit te sluiten

'Als we ondanks onze testprocedures een hoge besmettingsgraad hebben, dan moeten de ongevaccineerden hun contacten verminderen', aldus Braun. 'Dat kan betekenen dat bepaalde opties, zoals restaurants, bioscopen en stadionbezoeken, zelfs voor ongevaccineerde mensen die getest zijn, niet langer mogelijk zouden zijn, omdat het risico voor alle anderen te groot is.'

Braun, die zelf dokter is, benadrukte wel dat een nieuwe lockdown waarschijnlijk niet nodig zal zijn als de vaccins die momenteel al toegediend zijn, standhouden tegen de besmettelijkere deltavariant van het virus.

Momenteel heeft ongeveer 60 procent van de Duitse bevolking minstens één dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. Iets minder dan de helft is volledig ingeënt.

De stafchef van bondskanselier Angela Merkel roept alle inwoners op om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij wijst er daarbij op dat de vaccins zowat 90 procent doeltreffend zijn bij het vermijden van ernstige ziekte 'en de gevaccineerden gaan zeker meer vrijheden hebben dan de ongevaccineerden'. Als Duitsland in een vierde besmettingsgolf van de coronapandemie terecht zou komen in de komende maanden, zouden mensen die nog niet ingeënt zijn mogelijk niet meer welkom zijn in bijvoorbeeld bars en restaurants. 'Als we ondanks onze testprocedures een hoge besmettingsgraad hebben, dan moeten de ongevaccineerden hun contacten verminderen', aldus Braun. 'Dat kan betekenen dat bepaalde opties, zoals restaurants, bioscopen en stadionbezoeken, zelfs voor ongevaccineerde mensen die getest zijn, niet langer mogelijk zouden zijn, omdat het risico voor alle anderen te groot is.' Braun, die zelf dokter is, benadrukte wel dat een nieuwe lockdown waarschijnlijk niet nodig zal zijn als de vaccins die momenteel al toegediend zijn, standhouden tegen de besmettelijkere deltavariant van het virus. Momenteel heeft ongeveer 60 procent van de Duitse bevolking minstens één dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. Iets minder dan de helft is volledig ingeënt.