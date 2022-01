De Duitse minister van Landbouw Cem Özdemir (Die Grünen) wil de dumpprijzen voor landbouwproducten aanpakken.

In Duitsland is de discussie losgebarsten over dumpprijzen van voedsel, en dan vooral van vlees. Volgens landbouwminister Cem Özdemir (Die Grünen) ruïneren de extreem lage prijzen de landbouwers en zijn ze funest voor het dierenwelzijn. Terwijl sociale organisaties zich afvragen hoe de hogere voedelkosten gecompenseerd kunnen worden voor de lagere inkomens, wil Greenpeace de btw op vlees, melk en andere dierlijke producten zelfs verhogen. 'In ruil daarvoor kan de nieuwe regering de btw op groenten en fruit verlagen, of helemaal afschaffen', aldus Matthias Lambrecht van Greenpeace. Volgens Gero Hocker, landbouwspecialist van de liberale FDP, zijn dierenwelzijn en klimaatbescherming niet gebaat met een btw-verhoging. Die dient niet om burgers herop te voeden, en het btw-systeem wordt door een verhoging voor bepaalde producten alleen nog ingewikkelder. Bovendien is het gevaar groot dat de extra belastingopbrengst niet bij de boeren terechtkomt. Matthias Lambrecht vindt dan weer dat zo'n btw-wijziging in het voordeel is van de consument omdat ze de milieu- en klimaatvriendelijkere consumptie van plantaardig voedsel stimuleert. Tegelijkertijd kunnen landbouwbedrijven gerichte steun krijgen voor een betere veehouderij. Consumenten van vlees en zuivelproducten dragen daar via een belasting of een heffing aan bij.Özdemir onderzoekt of een verbod kan worden ingevoerd op de verkoop van voedsel beneden de productiekosten, om zo de macht van de supermarktketens aan banden te leggen. 'De grote spelers mogen niet langer de prijzen dicteren en de marges optimaliseren', zegt hij. Het is nog niet duidelijk hoe de landbouwers concreet van zo'n maatregel zouden profiteren. Een bijkomend probleem is dat het meeste voedsel dat in supermarkten wordt aangeboden industrieel verwerkt is. Volgens ceo Lionel Souque van Rewe, een van de grootste Duitse supermarktketens, overstelpt de levensmiddelenindustrie hem met vragen voor prijsverhogingen. 'Sommige daarvan zijn gerechtvaardigd,' zegt hij, 'maar er zijn ook bedrijven die gewoon willen meesurfen op de golf van prijsverhogingen.'Een haalbare oplossing zou erin bestaan het verlaagde btw-tarief van 7 procent voor dierlijke producten of voor alle voedingsmiddelen op te trekken tot 19 procent. Een commissie van landbouw-experts gaf de voorkeur aan een 'dierenwelzijnsheffing' met mogelijke toeslagen van 40 cent per kilo voor vlees en afgeleide producten, 2 cent voor melk en melkproducten en 15 cent voor kaas en boter.In het regeerakkoord van de SPD, Die Grünen en de FDP staan daarover geen concrete bepalingen. Er moet een 'door de marktdeelnemers gedragen systeem' worden ontwikkeld om met de inkomsten de bedrijfskosten en investeringen te ondersteunen, zonder 'de handel bureaucratisch te belasten'. FDP-deskundige Hocker spreekt over de noodzaak van een 'echt dierenwelzijnsoffensief', met een snelle invoering van het overeengekomen bindende en transparante dierenwelzijnslabel. 'Daarmee kunnen de consumenten aan de kassa zelf hun verantwoordelijkheid nemen.'