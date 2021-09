De rechtbank in Milaan heeft het proces tegen de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi opnieuw uitgesteld vanwege zijn gezondheidstoestand.

Volgens persbureau Ansa zei de rechtbank dat een uitgebreid medisch rapport nodig is om een beslissing te nemen over het verdere verloop van het proces.

De 84-jarige leider van de conservatieve partij Forza Italia wordt beschuldigd van het omkopen van getuigen in verband met een eerder proces over zijn zogeheten 'bungabungafeesten' met jonge vrouwen.

Berlusconi liep vorig jaar het coronavirus op en belandde ook de afgelopen maanden herhaaldelijk in het ziekenhuis. Volgens zijn advocaat kampt de ex-premier met langetermijneffecten van covid-19. Het proces in Miliaan en een eerder proces in Siena werden daardoor al verschillende keren uitgesteld omdat hij niet in staat was te verschijnen.

Het openbaar ministerie uit intussen kritiek en zegt dat de gezondheidstoestand van Berlusconi geen reden is om anderen te dwingen het proces uit te stellen. Er moet nu een volledig medisch rapport ter beschikking van de rechtbank gesteld worden om te bepalen of het proces alsnog kan plaatsvinden. Tenzij de dokters anders beslissen, zal het proces dan verdergaan op 15 september.

Volgens persbureau Ansa zei de rechtbank dat een uitgebreid medisch rapport nodig is om een beslissing te nemen over het verdere verloop van het proces. De 84-jarige leider van de conservatieve partij Forza Italia wordt beschuldigd van het omkopen van getuigen in verband met een eerder proces over zijn zogeheten 'bungabungafeesten' met jonge vrouwen. Berlusconi liep vorig jaar het coronavirus op en belandde ook de afgelopen maanden herhaaldelijk in het ziekenhuis. Volgens zijn advocaat kampt de ex-premier met langetermijneffecten van covid-19. Het proces in Miliaan en een eerder proces in Siena werden daardoor al verschillende keren uitgesteld omdat hij niet in staat was te verschijnen. Het openbaar ministerie uit intussen kritiek en zegt dat de gezondheidstoestand van Berlusconi geen reden is om anderen te dwingen het proces uit te stellen. Er moet nu een volledig medisch rapport ter beschikking van de rechtbank gesteld worden om te bepalen of het proces alsnog kan plaatsvinden. Tenzij de dokters anders beslissen, zal het proces dan verdergaan op 15 september.