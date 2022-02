Oekraïne zal meer dan 16,6 miljard grivna (omgerekend zowat 520 miljoen euro) uittrekken om te zorgen dat luchtvaartmaatschappijen over het land blijven vliegen. Dat heeft de Oekraïense regering aangekondigd.

De regering kwam uitzonderlijk bijeen, nadat een Oekraïense luchtvaartmaatschappij SkyUp een vlucht van Madeira naar de Oekraïense hoofdstad Kiev had moeten omleiden naar Moldavië. De maatschappij verklaarde op Facebook dat het bedrijf waar ze haar vliegtuigen leaset, haar had verboden het Oekraïense luchtruim in te vliegen.

Het ministerie van Infrastructuur sprak van moeilijkheden wegens 'schommelingen in de verzekeringsmarkt'. Verzekeraars kunnen huiverachtig worden om door hen verzekerde vliegtuigen door het Oekraïense luchtruim te laten vliegen.

Maar voor Oekraïne is het belangrijk dat er over het land blijft worden gevlogen. Dat levert de schatkist namelijk geld op.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM besliste tijdens het weekend om alle vluchten naar Oekraïne te schrappen. KLM vliegt ook niet over het land. Het Duitse Lufthansa is een van de maatschappijen die bekijkt of het nodig is het verkeer naar Oekraïne te onderbreken. Oekraïne had eerder al beloofd zijn luchtruim open te houden voor internationaal vliegverkeer.

Hoogspanning in Oekraïne

Volgens de Verenigde Staten kan Rusland elk moment Oekraïne binnenvallen. Rusland ontkent dat.

De Oekraïense regering vraagt binnen de 48 uur overleg met Rusland en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa over de oplopende spanning aan de grens. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba negeert Moskou formele oproepen om de troepenopbouw van Rusland uit te leggen. Aan de Russische grens met Oekraïne zijn de voorbije weken meer dan 100.000 troepen verzameld.

Boven het Oekraïense luchtruim werd in juli 2014 een passagierstoestel op weg van Amsterdam naar Maleisië neergeschoten, waarbij alle inzittenden van vlucht MH17 om het leven kwamen, onder wie 193 Nederlanders. Het vliegtuig werd neergehaald met een Russische luchtdoelraket die werd afgeschoten uit een gebied van pro-Russische rebellen, bleek uit onderzoek. Daarna besloten veel luchtvaartmaatschappijen het land te mijden.

Duitse oproep

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft Rusland maandag opgeroepen tot 'onmiddellijke tekenen van de-escalatie' in het conflict met Oekraïne. Hij lanceerde de oproep op Twitter, vlak voor hij voor diplomatieke gesprekken afreist naar Kiev en Moskou.

'We verwachten onmiddellijk tekenen van de-escalatie van Moskou', zegt Scholz, die in zijn tweet ook waarschuwt dat 'een nieuwe militaire agressie zware gevolgen zou hebben voor Rusland'. De situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland is 'nog altijd zeer ernstig', zegt de bondskanselier nog.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Scholz brengt maandag een bezoek aan Kiev. Hij zal er onder meer de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoeten. Verwacht wordt dat hij extra financiële hulp zal bieden aan Oekraïne, bovenop de bijna 2 miljard euro die sinds het begin van het Oekraïne-conflict in 2014 al van Berlijn naar Kiev stroomde. 'Oekraïne kan er zeker van zijn dat we de nodige solidariteit zullen tonen, zoals we in het verleden hebben gedaan', deelde Scholz zondag al mee.

De bondkanselier heeft wel al meermaals de vraag om wapenleveringen aan Oekraïne afgewezen. De Duitse regering is ervan overtuigd dat meer wapens niet zullen bijdragen tot het ontmijnen van de crisissituatie in de regio. Duitsland is wel bereid niet-dodelijk materieel aan te beiden, zoals mijnontruimingsapparatuur, opsporingsapparaten en radio's.

Dinsdag zal Scholz naar Moskou reizen, voor een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz © Belga Image

G7 bereid tot massale sancties

De ministers van Financiën van de G7-landen hebben maandag verzekerd dat ze bereid zijn om zeer snel economische en financiële sancties te treffen met 'massale en onmiddellijke gevolgen voor de Russische economie', indien Rusland Oekraïne zou binnenvallen.

'Onze prioriteit is om de inspanningen te ondersteunen die tot doel hebben de toestand te de-escaleren', zo staat in een gezamenlijke mededeling van de ministers van Financiën van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar 'elke nieuwe militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne zal leiden tot een snelle, gecoördineerde en krachtige reactie', zo voegen de G7-ministers toe.

Energieprijzen omhoog, beuzen omlaag De beurzen in Europa zijn maandag flink lager geopend, door de toenemende spanningen rond Oekraïne. De Bel20 in Brussel staat na ongeveer een kwartier handel op een verlies van meer dan 2,5 procent. De sterindex zakte hiermee door de grens van 4.000 punten. Alle twintig aandelen staan in het rood. De prijzen van gas en elektriciteit in Europa schoten dan weer de hoogte in. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, schoot 's ochtends tot 14 procent hoger naar 88 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in twee weken. Nadien zakte de prijs weer wat weg. Omstreeks 9.00 uur kostte een megawattuur gas in Amsterdam ruim 81 euro, een toename met nog 5 procent. De Duitse stroomprijs ging maandagochtend 11 procent omhoog, tot 177 euro per megawattuur.

