In het zuidenoosten van Engeland staan nog minder dan 200 vrachtwagens die Frankrijk willen bereiken, vast aan het Kanaal. Dat heeft een woordvoerster van het Britse ministerie van Transport maandag gezegd.

Zowat 180 vrachtwagens staan op de snelweg M20 in de rij voor de Eurotunnel. Ongeveer vijftien andere trucks staan nog geparkeerd op de voormalige luchthaven in Manston, zowat 30 kilometer ten noorden van de haven in Dover, waar vrachtwagenschauffeurs zich laten kunnen testen op het coronavirus. Op zaterdagmiddag meldde transportminister Grant Shapps dat in totaal al meer dan 15.000 tests werden uitgevoerd. Die leverden 36 positieve gevallen op. Een negatieve coronatest is nodig om Frankrijk binnen te mogen. Dat legde net als andere Europese landen het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk twee dagen stil nadat een nieuwe, meer besmettelijke variant van het coronavirus er zich snel verspreidde. Dat leidde dagenlang tot ellenlange rijen van geblokkeerde vrachtwagens.

