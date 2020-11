De Britse politicus Nigel Farage wil zijn Brexit Party omtoveren tot een anti-lockdown-patij. Dat kondigt hij maandag aan in de Britse krant The Daily Telegraph.

'Lockdowns werken niet. Ze veroorzaken meer schade dan ze goed zijn.'

Notoir euroscepticus Farage ijverde jarenlang voor een brexit, eerst met zijn eurosceptische partij UKIP, later met de Brexit Party. De Europese Unie en Groot-Brittannië voeren weliswaar nog altijd moeizame onderhandelingen over een handelsakkoord, dat een chaotische exit op 31 december moet vermijden, maar in de Britse media is de aandacht intussen veel meer gevestigd op het coronavirus en de aanpak van de Britse regering.

Het land krijgt de besmettingen niet onder controle en dus moest premier Boris Johnson zaterdag een nieuwe nationale lockdown aankondigen, hoewel hij daar tot voor afgelopen weekend nog voor huiverde.

Volgens Farage is het land opnieuw op slot gooien echter 'een massale verspilling van belastinggeld' en werkt een lockdown niet. "

'Ministers hebben de connectie met het land, dat verdeeld is tussen angstige en furieuze mensen, verloren. Het debat over hoe we covid-19 het hoofd kunnen bieden is toxischer aan het worden dan dat over de brexit', schrijft Farage maandag in een opiniestuk in The Daily Telegraph, samen met Richard Tice, de voorzitter van de Brexit Party.

De twee willen hun partij daarom omgooien tot een anti-lockdown-partij, kondigen ze aan. Volgens Farage kan de Britse regering beter de mensen in de risicogroep afschermen, zodat anderen 'kunnen voortgaan met hun leven'. 'De rest van de bevolking zou, met goede hygiënemaatregelen een dosis gezond verstand, gewoon moeten kunnen leven. Op die manier bouwen we immuniteit op onder de bevolking', besluit Farage.

