De Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) gaat de koning het ontslag van zijn regering aanbieden. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS vrijdag. Een bron binnen de coalitie heeft de informatie ook bevestigd aan het nieuwsagentschap ANP. Rutte geeft straks een persconferentie.

De regering valt over de zogeheten 'toeslagenaffaire'. De zaak draait rond zowat 26.000 ouders die onterecht werden beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro's terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht.

