De Nederlandse partij Volt moet Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan opnieuw in de fractie opnemen. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.

Volt schorste Gündogan uit de fractie na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan werd op zaterdag 28 februari uit de Volt-fractie gezet, omdat zij zich volgens de partij schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Eerder al werd ze geschorst als fractielid. Volgens Volt zou Gündogan zich schuldig hebben gemaakt aan 'handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie'.

De partij stelde een onderzoek in, maar Gündogan weigerde mee te werken omdat ze geen vertrouwen had in het onderzoeksbureau en ze lange tijd niet wist waarvan ze werd beschuldigd.

Nu heeft de rechter haar in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de partij 'in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld'. De partij moet alle maatregelen tegen Gündogan terugdraaien. 'Een schorsing van Gündogan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel.' Bovendien moet Volt haar een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

Partijvoorzitter Laurens Dassen heeft gereageerd op de uitspraak en gaf toe dat de rechter de partij 'op de vingers heeft getikt'. Hij gaf aan met Gündogan - die eerder 'opgelucht' had gereageerd op de uitspraak van de rechter - te hebben gesproken en zijn excuses aangeboden te hebben. Beiden zijn bereid om onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar om tafel te gaan.

