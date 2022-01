De Nederlandse justitieminister Dilan Yesilgöz vindt dat slachtoffers van seksueel misbruik zichzelf nooit iets moeten verwijten. In een reactie op het schandaal rond het televisieprogramma The Voice zei ze vrijdag tegen de slachtoffers: 'Het is niet jouw schuld. Het ligt nooit aan het slachtoffer.' Volgens de bewindsvrouw 'kunnen we dat niet vaak genoeg herhalen'.

Op The Voice-zaak zelf kan ze verder niet ingaan, zegt Yesilgöz. Ze wil politie en justitie niet voor de voeten lopen. 'Zij moeten hun werk kunnen doen.' De BOOS-documentaire over het grensoverschrijdend gedrag en aantijgingen van aanranding en verkrachting heeft haar wel geraakt. 'Ik ben er echt woedend over.' 'Richting mannen die denken dat ze alles kunnen maken, je blijft met je tengels van meisjes en van vrouwen af', zegt Yesilgöz verder. Ze heeft ook geen goed woord over voor 'mensen die het goedpraten, bagatelliseren en wegkijken'.

Het is juist belangrijk dat slachtoffers geloofd worden. 'Neem iemand in vertrouwen, doe aangifte, weet dat je niet alleen staat', zegt ze nog eens tegen slachtoffers. Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Raad van State die ervoor zorgt dat dwang, bedreiging en geweld geen voorwaarden meer zijn voor veroordeling bij een seksueel misdrijf. 'Iemand is dan al strafbaar als hij had kunnen weten dat iemand geen seks wilde en toch doorzette', legt Yesilgöz uit. Die wet is belangrijk, benadrukt ze, maar moet nog behandeld worden. 'Overal waar ik het kan versnellen, zal ik het absoluut versnellen', belooft de bewindsvrouw.

