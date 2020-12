Nederlands premier Mark Rutte heeft maandagavond een lockdown van vijf weken aangekondigd. Dat is nodig om het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus te stoppen, zei Rutte maandagavond in een televisietoespraak. 'Zonder contact kan het virus niet overspringen.'

Vanaf dinsdag moeten vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes in Nederland dicht, waaronder ook niet-essentiële winkels. Winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften mogen open blijven. Daaronder vallen onder meer supermarkten, bakkers, slagers, tankstations, apotheken en opticiens. Ook de sportscholen, zwembaden en sporthallen moeten hun deuren sluiten. Buiten kan er wel nog gesport worden.

Hotels mogen openblijven, maar zonder roomservice of restaurantfunctie. Ook uitvaartlocaties en banken moeten niet toe. Contactberoepen moeten daarentegen stoppen met hun werk, met uitzondering van medische beroepen.

Daarnaast mogen Nederlanders nog maximaal twee gasten thuis uitnodigen. Alleen tijdens de kerstdagen mogen dat er drie zijn. 'We hebben geen keus', zei de premier. 'Het aantal contactmomenten móet omlaag.'

Bovendien geldt er een negatief reisadvies tot half maart. Voor veel landen werden niet-noodzakelijke reizen al afgeraden. In de week van 12 januari zal dan een persconferentie volgen over de periode die volgt na 19 januari, het einde van de lockdown.

Tegenstanders

De Nederlandse regering heeft de bijkomende coronamaatregelen ingevoerd omdat het aantal besmettingen erg hoog blijft. 'De rek is er echt uit, en dan moet het griepseizoen nog beginnen', aldus Rutte vanuit zijn werkkamer. 'We moeten nu alles doen, het is een kwestie van door de zure appel heen bijten. Maar het wordt beter. Er komt een moment dat we corona achter ons laten.'

Aan het einde van de ongeveer twintig minuten durende toespraak wenste hij dat iedereen er 'ondanks alle beperkingen' een mooie en warme kerst van gaat maken. 'We komen hier doorheen, met elkaar en voor elkaar.'

Tijdens Ruttes speech had een klein groepje tegenstanders van de coronamaatregelen zich bij de Hofvijver in Den Haag met gefluit duidelijk laten horen, maar de demonstratie werd snel ontbonden door de politie. Het coronavirus is geen onschuldige griep 'wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken', zei Rutte daarover tijdens zijn televisietoespraak. (Belga)

