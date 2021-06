De Hongaarse antihomowet zet veel kwaad bloed. Maar op wat boze woorden na geeft de Europese Unie voorlopig geen krimp.

Het is niet gebruikelijk dat de eerste minister van een lidstaat van de Europese Unie in zijn parlement fors naar een andere lidstaat uithaalt. Toch was dat precies wat Alexander De Croo (Open VLD) deed, toen hij Europa in het Belgische halfrond om dringende maatregelen tegen Hongarije vroeg. Dat land keurde een wet goed, die geldt als een discriminatie van mensen met een andere dan de heteroseksuele oriëntatie of genderidentiteit. Na de onafhankelijke rechterlijke macht, de vrije pers, migranten en de Joods-Amerikaanse filantroop George Soros is de lgbtq-gemeenschap in Boedapest kop van Jut. Het is voor De Croo blijkbaar de druppel die de emmer laat overlopen. De autoritaire Hongaarse premier Viktor Orban ziet geen graten in de wet. Ze is eigenlijk bedoeld om misbruik van kinderen zwaarder te straffen. Maar in de wet is tersluiks een verbod opgenomen om wie jonger is dan 18 jaar op school, op televisie, in films of advertenties 'bloot te stellen' aan wat als 'propaganda' voor homoseksualiteit wordt beschouwd. Zwaaien met een simpel regenboogvlaggetje is daarvoor al genoeg. Dat stigmatiseert mensen en zet de deur open voor meer discriminatie. Mensenrechtenorganisaties reageerden scherp en ook Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen liet van zich horen. Van de weeromstuit wil Orban in de bevoegdheden van het Europees Parlement knippen omdat daar zo veel kritiek op hem is. Hij haalde voor zijn antihomowet inspiratie bij zijn christelijk-conservatieve vrienden in Polen en bij een Russische wet uit 2013 over zogenaamde homopropaganda, die daar tot geweld tegen lgbtq-mensen heeft geleid. De Hongaarse aanpak van een vrije samenleving krijgt ondertussen navolging, onder meer in Slovenië. Opmerkelijk was ook dat tijdens een wedstrijd in het kader van het Europees kampioenschap voetbal tussen Hongarije en Portugal in Boedapest in het publiek spandoeken met homofobe slagzinnen werden ontvouwd. Na een klacht daarover bleef het bij de Europese voetbalbond UEFA stil. Spelers dragen wel het woordje Respect op hun mouw, maar als het erop aankomt, is dat er dus niet. De Croo heeft gelijk: het is hoog tijd dat de Europese Unie een lijn in het zand trekt. Dat zou ze deze week al kunnen doen. In Luxemburg buigt een Europese ministerraad zich, onder meer, over de Hongaarse kwestie. Die ligt later deze week ook op tafel tijdens een Europese top in Brussel. Als Orban en zijn volgelingen hun zin krijgen, heeft de pas opgestarte Conferentie over de Toekomst van Europa geen reden van bestaan. Er zal dan geen toekomst voor Europa zijn.