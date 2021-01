Groot-Brittannië heft vanaf vrijdag geen btw meer op tampons en maandverband.

Het ministerie van Financiën maakte bekend dat het afschaffen van de belasting op essentiële menstruatieproducten nu mogelijk is door de brexit.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de interne markt van de Europese Unie om middernacht verlaten. De Britten zijn daardoor niet meer gebonden aan veel regels uit Brussel, waaronder de EU-wet dat er een minimum van 5 procent btw geldt voor verzorgingsproducten, die zijn geclassificeerd als niet-essentiële luxe-producten.

'Ik ben trots dat we vandaag onze belofte inlossen om de 'tampon-tax' te schrappen. Menstruatieproducten zijn essentieel, dus het is terecht dat we daar geen btw op heffen', zei minister van Financiën Rishi Sunak.

