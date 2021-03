De moord op een Londense vrouw eerder deze maand, en de manier waarop de politie zaterdagavond ingreep bij een wake voor het slachtoffer, blijft de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk verhitten. Vandaag doken meer details op van wat er tijdens de wake is gebeurd.

De Londense politiebaas Cressida Dick zal premier Boris Johnson en parlementsleden later op de dag ontmoeten om te bespreken hoe vrouwen beter beschermd kunnen worden tegen geweld, in de nasleep van de moord op Sarah Everard. De vrouw verdween toen ze op 3 maart naar huis stapte.

Een vrouw die de wake zaterdag bijwoonde, en die tegen de grond werd gedrukt door politieagenten, zei deze voormiddag dat ze alleen daar was om een kaars aan te steken. De beelden van het politie-optreden gingen viraal op sociale media.

Op de Britse televisie zei de vrouw dat ze niet begreep waarom ze 'zo krachtig tegen de grond werd gedrukt' en ze was 'doodsbang' door de manier waarop ze behandeld werd. 'Het gebeurde zeer snel en ik was alleen daar om een kaars neer te zetten. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren.'

Een Londense politieagent wordt beschuldigd van de ontvoering en moord van Sarah Everard. De wake, die georganiseerd werd door vrouwenrechtenactivisten, werd door hen geannuleerd, nadat de Londense politie gedreigd had met boetes en gerechtelijke procedures. De coronaregels laten een dergelijke wake niet toe.

Toch daagden honderden mannen en vrouwen op voor de wake. Uiteindelijk kwam het tot incidenten tussen politie en aanwezigen.

Parlementsleden, activisten en burgers uitten al zware kritiek op het hardhandige optreden van de Londense politie. Dick weigert om op te stappen als politiebaas, ook al had burgemeester Sadiq Khan het politie-optreden 'onaanvaardbaar' genoemd. Ook hadden parlementsleden haar ontslag geëist.

