De Britse prins Andrew is er niet in geslaagd een rechter in New York ervan te overtuigen de burgerrechtelijke zaak, die Virigina Giuffre tegen hem wil inspannen, te seponeren. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC bericht.

De 38-jarige vrouw zegt dat de 61-jarige prins haar in 2001 in drie keer heeft misbruikt toen ze zeventien jaar was en toen ze nog Virginia Roberts heette. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York. Epstein zou Giuffre hebben opgedragen seks met de prins te hebben.

Zijn advocaten hadden verzocht de zaak te seponeren op grond van een tot vorige week geheime overeenkomst die Giuffre in 2009 met Jeffrey Epstein had afgesloten. In de deal staat dat ze een half miljoen dollar van Epstein heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten tegen hem zou indienen. Maar daarbij werd ook uitdrukkelijk vastgelegd dat Giuffre geen juridische stappen meer onderneemt 'op basis van klachten die ze had of heeft' tegen de entourage van Epstein. Die wordt omschreven als de 'volwassen mannelijke leeftijdsgenoten, waaronder royals, politici, academici, zakenmensen en/of andere professionele en persoonlijke kennissen' van Epstein.

Maar de overeenkomst van twaalf pagina's tussen Epstein en Giuffre vormt volgens rechter Lewis Kaplan geen belemmering. Giuffre eist een schadevergoeding en baseert haar claim op klachten die ze na het sluiten van de overeenkomst heeft gekregen, zoals emotionele problemen door het misbruik.

Andrew, de op een na oudste zoon van koningin Elizabeth, heeft alle beschuldigingen steeds van de hand gewezen.

Als de hertog van York alle rechtsmiddelen heeft uitgeput, zou de zaak tussen september en december in New York kunnen voorkomen.

De 38-jarige vrouw zegt dat de 61-jarige prins haar in 2001 in drie keer heeft misbruikt toen ze zeventien jaar was en toen ze nog Virginia Roberts heette. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York. Epstein zou Giuffre hebben opgedragen seks met de prins te hebben. Zijn advocaten hadden verzocht de zaak te seponeren op grond van een tot vorige week geheime overeenkomst die Giuffre in 2009 met Jeffrey Epstein had afgesloten. In de deal staat dat ze een half miljoen dollar van Epstein heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten tegen hem zou indienen. Maar daarbij werd ook uitdrukkelijk vastgelegd dat Giuffre geen juridische stappen meer onderneemt 'op basis van klachten die ze had of heeft' tegen de entourage van Epstein. Die wordt omschreven als de 'volwassen mannelijke leeftijdsgenoten, waaronder royals, politici, academici, zakenmensen en/of andere professionele en persoonlijke kennissen' van Epstein. Maar de overeenkomst van twaalf pagina's tussen Epstein en Giuffre vormt volgens rechter Lewis Kaplan geen belemmering. Giuffre eist een schadevergoeding en baseert haar claim op klachten die ze na het sluiten van de overeenkomst heeft gekregen, zoals emotionele problemen door het misbruik. Andrew, de op een na oudste zoon van koningin Elizabeth, heeft alle beschuldigingen steeds van de hand gewezen. Als de hertog van York alle rechtsmiddelen heeft uitgeput, zou de zaak tussen september en december in New York kunnen voorkomen.