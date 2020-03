De vluchtelingen en migranten die wekenlang aan de Turks-Griekse grens verbleven, trekken daar weer weg. Dat melden Turkse staatsmedia vrijdag.

Volgens het Turkse nieuwsagentschap Anadolu hebben ze aan de migratiediensten van de Turkse provincie Edirne het verzoek gestuurd om het grensgebied te mogen verlaten. Ze werden daarop met bussen overgeplaatst naar opvangcentra. Daar worden ze uit voorzorg twee weken in quarantaine geplaatst, wegens het risico op een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Ook verschillende Griekse media melden vrijdag, op basis van bronnen bij de politie, dat de Turkse regering migranten opnieuw naar het binnenland brengt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog aan de Turkse kant van de grens verblijven en blijven hopen om Europa binnen te raken.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had eind februari verklaard dat hij de grens met de EU zou open zetten voor vluchtelingen en migranten. Daarop zijn duizenden mensen naar het grensgebied afgezakt, maar Griekenland heeft geweigerd om hen binnen te laten. Dat leidde tot gewelddadige scènes aan de grensovergangen en tot politieke spanningen tussen Turkije en de EU.

In Turkije verblijven ongeveer 4 miljoen vluchtelingen, onder wie 3,6 miljoen Syriërs. In een akkoord dat de EU en Turkije in 2016 sloten, engageert Turkije zich ertoe om migranten en vluchtelingen op zijn grondgebied te houden. In ruil bood de EU zes miljard euro financiële steun aan. Maar volgens Ankara is Europa die belofte onvoldoende nagekomen.

