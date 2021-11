In de Zuid-Franse stad Cannes is een politieagent neergestoken door een persoon die handelde in 'naam van de profeet'. Dat heeft het persbureau AFP vernomen bij politiebronnen.

De agent zat aan het stuur van een voertuig dat zich voor het politiecommissariaat bevond. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei vanuit Cannes dat het antiterreurparket geen onderzoek geopend heeft, maar die diensten blijven wel op de hoogte.

De agent werd 'gered dankzij zijn kogelvrije vest', aldus de bronnen.

Een tweede agent schoot de aanvaller neer, en die laatste 'zweeft tussen leven en dood in een ziekenhuis in Cannes', zei Darmanin.

De agent kreeg een messteek 'ter hoogte van de borstkas'. De aanvaller begaf zich daarop naar de andere zijde van de auto, om een tweede agent die in de auto zat aan te vallen. Maar een andere agent schoot de aanvaller dus neer.

De vermoedelijke aanvaller heeft geen strafblad en stond niet bekend bij de inlichtingendiensten, zegt Darmanin na een bezoek aan het politiecommissariaat in Cannes. 'Het gaat om een man die werkt, en tussen de 35 en 40 is', zei de minister in een korte verklaring.

De man heeft een Algerijns paspoort, maar komt regelmatig naar Frankrijk. 'Hij beschikt over een Italiaanse verblijfsvergunning, en mocht op het Franse grondgebied zijn', zei Darmanin nog.

De agent zat aan het stuur van een voertuig dat zich voor het politiecommissariaat bevond. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei vanuit Cannes dat het antiterreurparket geen onderzoek geopend heeft, maar die diensten blijven wel op de hoogte.De agent werd 'gered dankzij zijn kogelvrije vest', aldus de bronnen. Een tweede agent schoot de aanvaller neer, en die laatste 'zweeft tussen leven en dood in een ziekenhuis in Cannes', zei Darmanin. De agent kreeg een messteek 'ter hoogte van de borstkas'. De aanvaller begaf zich daarop naar de andere zijde van de auto, om een tweede agent die in de auto zat aan te vallen. Maar een andere agent schoot de aanvaller dus neer. De vermoedelijke aanvaller heeft geen strafblad en stond niet bekend bij de inlichtingendiensten, zegt Darmanin na een bezoek aan het politiecommissariaat in Cannes. 'Het gaat om een man die werkt, en tussen de 35 en 40 is', zei de minister in een korte verklaring. De man heeft een Algerijns paspoort, maar komt regelmatig naar Frankrijk. 'Hij beschikt over een Italiaanse verblijfsvergunning, en mocht op het Franse grondgebied zijn', zei Darmanin nog.